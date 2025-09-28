Чем подкормить яблоню осенью для щедрого урожая — секрет идеального удобрения

Подкормка яблони для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — время, когда надо позаботиться о яблонях в саду и обязательно внести удобрения. Правильная подкормка помогает плодовым деревьям быстрее восстановиться после плодоношения, укрепить корни, пережить зиму без потерь и обеспечить урожай в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, каким удобрением подкормить яблоню осенью, чтобы ветви гнулись от количества вкусных и сочных плодов.

Почему важно подкормить яблоню осенью

Во время плодоношения дерево тратит много энергии и нуждается в "питании", чтобы восстановить силы и подготовиться к зиме.

Осенняя подкормка:

обогащает почву питательными веществами;

делает дерево более устойчивым к морозам;

способствует закладке цветочных почек весной;

определяет качество и количество урожая следующего года.

Подкормка яблони осенью. Фото: shutterstock.com

Органические удобрения — классика для почвы

Лучший выбор осенью — органика: навоз, перегной или компост.

Такая подкормка:

постепенно отдает полезные вещества;

улучшает структуру почвы;

создает запас питания на несколько сезонов.

Органику закладывают в приствольный круг под перекопку. Это помогает яблоне восстановиться после плодоношения и лучше пережить зиму.

Фосфор — основа цветов и завязей

Фосфорные удобрения осенью особенно ценны, ведь они:

стимулируют развитие корневой системы;

способствуют закладке цветочных почек;

улучшают будущее цветение.

Чаще всего используют суперфосфат. Его вносят в почву осенью, чтобы дерево успело усвоить элемент и заложить урожай следующего года.

Калий — для вкуса и сохранности плодов

Чтобы яблоки были сочными, сладкими и хорошо хранились зимой, нужен калий. Калийные удобрения вносят осенью, во время основной подкормки. Он:

помогает плодам накапливать сахара;

делает ткани плотными и устойчивыми к болезням;

повышает зимостойкость дерева.

