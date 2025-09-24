Видео
Лучшие сорта яблок для осенней посадки и долгого хранения

Лучшие сорта яблок для осенней посадки и долгого хранения

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 15:15
Лучшие сорта яблок для посадки - как выбрать деревья для длительного хранения плодов
Человек несет яблоки в ящике. Фото: Freepik

Осенью садоводы выбирают сорта яблок, которые хранятся месяцами без потери вкуса. Ренет Симиренко, Флорина или Айдаред — эти деревья дарят урожай, который лежит до весны.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта яблок стоит сажать именно осенью.

Читайте также:

Почему важно сажать яблони осенью

Осень — лучшее время для посадки яблонь, ведь корни успевают укорениться до весны. Выбирайте зимние сорта, которые выдерживают холод и дают плоды с крепкой кожурой и плотной мякотью. Именно они сохраняют вкус и пользу до апреля-мая.

Пять сортов для длительного хранения

  • Ренет Симиренко — лежит до 8 месяцев, классический кисло-сладкий вкус.
  • Флорина — устойчива к болезням, хранится до 7 месяцев.
  • Айдаред — яркие красные яблоки, лежат полгода.
  • Джонаголд — крупные ароматные плоды, выдерживают 5-6 месяцев.
  • Чемпион — раннее плодоношение, хранится около 5 месяцев.

Как правильно хранить яблоки

Чтобы урожай не портился, придерживайтесь простых правил:

  • собирайте плоды в сухую погоду;
  • храните при температуре 0-4°C;
  • заворачивайте яблоки в бумагу или используйте ящики с опилками;
  • ежемесячно проверяйте состояние плодов.

Для украинского климата лучше всего подходят зимние сорта яблок, которые хранятся до весны. Выбирая Ренет Симиренко, Флорину или Айдаред, вы получите сочные плоды, которые будут радовать всю холодную пору года.

Мы уже рассказывали о том, как обрезать персик осенью.

Ранее объясняли то, как выбрать саженец абрикоса.

Интересно будет также узнать о том, чем подкормить яблоню и вишню осенью.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
