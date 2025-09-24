Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Найкращі сорти яблук для осінньої посадки та довгого зберігання

Найкращі сорти яблук для осінньої посадки та довгого зберігання

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 15:15
Найкращі сорти яблук для посадки — як вибрати дерева для тривалого зберігання плодів
Людина несе яблука в ящику. Фото: Freepik

Восени садівники обирають сорти яблук, що зберігаються місяцями без втрати смаку. Ренет Симиренко, Флоріна чи Айдаред — ці дерева дарують врожай, який лежить до весни.

Новини.LIVE розповідає, які сорти яблук варто садити саме восени.

Читайте також:

Чому важливо садити яблуні восени

Осінь — найкращий час для посадки яблунь, адже корені встигають укорінитися до весни. Вибирайте зимові сорти, які витримують холод і дають плоди з міцною шкіркою та щільною м’якоттю. Саме вони зберігають смак і користь до квітня-травня.

Пʼять сортів для тривалого зберігання

  • Ренет Симиренко — лежить до 8 місяців, класичний кисло-солодкий смак.
  • Флоріна — стійка до хвороб, зберігається до 7 місяців.
  • Айдаред — яскраві червоні яблука, лежать пів року.
  • Джонаголд — великі ароматні плоди, витримують 5-6 місяців.
  • Чемпіон — раннє плодоношення, зберігається близько 5 місяців.

Як правильно зберігати яблука

Щоб урожай не псувався, дотримуйтеся простих правил:

  • збирайте плоди в суху погоду;
  • зберігайте при температурі 0-4°C;
  • загортайте яблука в папір чи використовуйте ящики з тирсою;
  • щомісяця перевіряйте стан плодів.

Для українського клімату найкраще підходять зимові сорти яблук, які зберігаються до весни. Вибираючи Ренет Симиренко, Флоріну чи Айдаред, ви отримаєте соковиті плоди, що будуть радувати всю холодну пору року.

Ми вже розповідали про те, як обрізати персик восени.

Раніше пояснювали те, як обрати саджанець абрикоса.

Цікаво буде також дізнатися про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

поради яблука зберігання вдома сорт дерева
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
