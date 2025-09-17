Відео
Головна Дім та город Який сорт став найурожайнішим серед яблук у 2025 році

Який сорт став найурожайнішим серед яблук у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 09:01
Який сорт став найурожайнішим серед яблук у 2025 році - переваги та недоліки Голден Делішес
Яблука, що висипалися з плетеного кошика на траву. Фото: Freepik

У 2025 році садівники визначили нового лідера серед яблук. Чемпіоном врожайності став сорт "Голден Делішес" — солодкий, ароматний і стійкий до холодів. Він потіснив традиційний "Білий налив" і став справжнім відкриттям сезону.

Новини.LIVE розповідають, чим особливий цей сорт та на що варто звернути увагу городникам.

Читайте також:

Чому саме "Голден Делішес"

Сорт "Голден Делішес" має жовту шкірку та медово-солодкий смак. Його вирощують в Україні вже багато років, проте саме цього року він став безумовним фаворитом. Садівники цінують його за стабільну врожайність і привабливий вигляд плодів.

Яблука на дереві в саду.
Яблука на дереві в саду. Фото: Pinterest

Походження та характеристики

  • Виведений у США як сорт невідомого походження.
  • Дерево середньоросле з конусоподібною кроною.
  • При рясному плодоношенні гілки стають "плакучими" під вагою яблук.

Переваги сорту

  • стабільно висока врожайність;
  • великі, солодкі плоди;
  • стійкість до морозів;
  • привабливий товарний вигляд яблук.

Недоліки, про які варто знати

Попри популярність, у "Голден Делішес" є слабкі сторони:

  • низька посухостійкість — при нестачі вологи плоди дрібнішають;
  • схильність до борошнистої роси, особливо у вологих умовах;
  • під час тривалого зберігання яблука в’януть.
Людина збирає яблука.
Людина збирає яблука. Фото: Freepik

Поради садівникам

Щоб отримати якісний урожай:

  • контролюйте вологість ґрунту;
  • проводьте профілактику грибкових хвороб;
  • збирайте яблука вчасно та зберігайте їх у прохолодному сухому приміщенні.

"Голден Делішес" став справжнім чемпіоном 2025 року серед яблук. Він поєднує солодкий смак, привабливий вигляд і врожайність, проте вимагає уважного догляду. За правильних умов цей сорт може подарувати садівникам щедрий урожай та стати головною гордістю саду.

Нагадаємо, ми писали про те, що посадити, щоб попелиця зникла назавжди.

Раніше ми розповідали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Також ми пояснювали те, як садити малину восени, щоб вона добре прижилася.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

Варто також згадати, що ми писали про те, які рослини не варто обрізати у вересні.

