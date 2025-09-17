Який сорт став найурожайнішим серед яблук у 2025 році - переваги та недоліки Голден Делішес

Яблука, що висипалися з плетеного кошика на траву. Фото: Freepik

У 2025 році садівники визначили нового лідера серед яблук. Чемпіоном врожайності став сорт "Голден Делішес" — солодкий, ароматний і стійкий до холодів. Він потіснив традиційний "Білий налив" і став справжнім відкриттям сезону.

Новини.LIVE розповідають, чим особливий цей сорт та на що варто звернути увагу городникам.

Чому саме "Голден Делішес"

Сорт "Голден Делішес" має жовту шкірку та медово-солодкий смак. Його вирощують в Україні вже багато років, проте саме цього року він став безумовним фаворитом. Садівники цінують його за стабільну врожайність і привабливий вигляд плодів.

Яблука на дереві в саду. Фото: Pinterest

Походження та характеристики

Виведений у США як сорт невідомого походження.

Дерево середньоросле з конусоподібною кроною.

При рясному плодоношенні гілки стають "плакучими" під вагою яблук.

Переваги сорту

стабільно висока врожайність;

великі, солодкі плоди;

стійкість до морозів;

привабливий товарний вигляд яблук.

Недоліки, про які варто знати

Попри популярність, у "Голден Делішес" є слабкі сторони:

низька посухостійкість — при нестачі вологи плоди дрібнішають;

схильність до борошнистої роси, особливо у вологих умовах;

під час тривалого зберігання яблука в’януть.

Людина збирає яблука. Фото: Freepik

Поради садівникам

Щоб отримати якісний урожай:

контролюйте вологість ґрунту;

проводьте профілактику грибкових хвороб;

збирайте яблука вчасно та зберігайте їх у прохолодному сухому приміщенні.

"Голден Делішес" став справжнім чемпіоном 2025 року серед яблук. Він поєднує солодкий смак, привабливий вигляд і врожайність, проте вимагає уважного догляду. За правильних умов цей сорт може подарувати садівникам щедрий урожай та стати головною гордістю саду.

