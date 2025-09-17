Видео
Какой сорт стал самым урожайным среди яблок в 2025 году

Какой сорт стал самым урожайным среди яблок в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:01
Какой сорт стал самым урожайным среди яблок в 2025 году - преимущества и недостатки Голден Делишес
Яблоки, высыпавшиеся из плетеной корзины на траву. Фото: Freepik

В 2025 году садоводы определили нового лидера среди яблок. Чемпионом урожайности стал сорт "Голден Делишес" — сладкий, ароматный и устойчивый к холодам. Он потеснил традиционный "Белый налив" и стал настоящим открытием сезона.

Новини.LIVE рассказывают, чем особенный этот сорт и на что стоит обратить внимание огородникам.

Почему именно "Голден Делишес"

Сорт "Голден Делишес" имеет желтую кожуру и медово-сладкий вкус. Его выращивают в Украине уже много лет, однако именно в этом году он стал безусловным фаворитом. Садоводы ценят его за стабильную урожайность и привлекательный вид плодов.

Яблука на дереві в саду.
Яблоки на дереве в саду. Фото: Pinterest

Происхождение и характеристики

  • Выведен в США как сорт неизвестного происхождения.
  • Дерево среднерослое с конусовидной кроной.
  • При обильном плодоношении ветви становятся "плакучими" под тяжестью яблок.

Преимущества сорта

  • стабильно высокая урожайность;
  • крупные, сладкие плоды;
  • устойчивость к морозам;
  • привлекательный товарный вид яблок.

Недостатки, о которых стоит знать

Несмотря на популярность, у "Голден Делишес" есть слабые стороны:

  • низкая засухоустойчивость — при недостатке влаги плоды мельчают;
  • склонность к мучнистой росе, особенно во влажных условиях;
  • во время длительного хранения яблоки увядают.
Людина збирає яблука.
Человек собирает яблоки. Фото: Freepik

Советы садоводам

Чтобы получить качественный урожай:

  • контролируйте влажность почвы;
  • проводите профилактику грибковых болезней;
  • собирайте яблоки вовремя и храните их в прохладном сухом помещении.

"Голден Делишес" стал настоящим чемпионом 2025 года среди яблок. Он сочетает сладкий вкус, привлекательный вид и урожайность, однако требует внимательного ухода. При правильных условиях этот сорт может подарить садоводам щедрый урожай и стать главной гордостью сада.

