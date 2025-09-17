Какой сорт стал самым урожайным среди яблок в 2025 году - преимущества и недостатки Голден Делишес

Какой сорт стал самым урожайным среди яблок в 2025 году
В 2025 году садоводы определили нового лидера среди яблок. Чемпионом урожайности стал сорт "Голден Делишес" — сладкий, ароматный и устойчивый к холодам. Он потеснил традиционный "Белый налив" и стал настоящим открытием сезона.
Новини.LIVE рассказывают, чем особенный этот сорт и на что стоит обратить внимание огородникам.
Почему именно "Голден Делишес"
Сорт "Голден Делишес" имеет желтую кожуру и медово-сладкий вкус. Его выращивают в Украине уже много лет, однако именно в этом году он стал безусловным фаворитом. Садоводы ценят его за стабильную урожайность и привлекательный вид плодов.
Происхождение и характеристики
- Выведен в США как сорт неизвестного происхождения.
- Дерево среднерослое с конусовидной кроной.
- При обильном плодоношении ветви становятся "плакучими" под тяжестью яблок.
Преимущества сорта
- стабильно высокая урожайность;
- крупные, сладкие плоды;
- устойчивость к морозам;
- привлекательный товарный вид яблок.
Недостатки, о которых стоит знать
Несмотря на популярность, у "Голден Делишес" есть слабые стороны:
- низкая засухоустойчивость — при недостатке влаги плоды мельчают;
- склонность к мучнистой росе, особенно во влажных условиях;
- во время длительного хранения яблоки увядают.
Советы садоводам
Чтобы получить качественный урожай:
- контролируйте влажность почвы;
- проводите профилактику грибковых болезней;
- собирайте яблоки вовремя и храните их в прохладном сухом помещении.
"Голден Делишес" стал настоящим чемпионом 2025 года среди яблок. Он сочетает сладкий вкус, привлекательный вид и урожайность, однако требует внимательного ухода. При правильных условиях этот сорт может подарить садоводам щедрый урожай и стать главной гордостью сада.
