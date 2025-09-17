Какой сорт стал самым урожайным среди яблок в 2025 году - преимущества и недостатки Голден Делишес

Яблоки, высыпавшиеся из плетеной корзины на траву. Фото: Freepik

В 2025 году садоводы определили нового лидера среди яблок. Чемпионом урожайности стал сорт "Голден Делишес" — сладкий, ароматный и устойчивый к холодам. Он потеснил традиционный "Белый налив" и стал настоящим открытием сезона.

Новини.LIVE рассказывают, чем особенный этот сорт и на что стоит обратить внимание огородникам.

Почему именно "Голден Делишес"

Сорт "Голден Делишес" имеет желтую кожуру и медово-сладкий вкус. Его выращивают в Украине уже много лет, однако именно в этом году он стал безусловным фаворитом. Садоводы ценят его за стабильную урожайность и привлекательный вид плодов.

Яблоки на дереве в саду. Фото: Pinterest

Происхождение и характеристики

Выведен в США как сорт неизвестного происхождения.

Дерево среднерослое с конусовидной кроной.

При обильном плодоношении ветви становятся "плакучими" под тяжестью яблок.

Преимущества сорта

стабильно высокая урожайность;

крупные, сладкие плоды;

устойчивость к морозам;

привлекательный товарный вид яблок.

Недостатки, о которых стоит знать

Несмотря на популярность, у "Голден Делишес" есть слабые стороны:

низкая засухоустойчивость — при недостатке влаги плоды мельчают;

склонность к мучнистой росе, особенно во влажных условиях;

во время длительного хранения яблоки увядают.

Человек собирает яблоки. Фото: Freepik

Советы садоводам

Чтобы получить качественный урожай:

контролируйте влажность почвы;

проводите профилактику грибковых болезней;

собирайте яблоки вовремя и храните их в прохладном сухом помещении.

"Голден Делишес" стал настоящим чемпионом 2025 года среди яблок. Он сочетает сладкий вкус, привлекательный вид и урожайность, однако требует внимательного ухода. При правильных условиях этот сорт может подарить садоводам щедрый урожай и стать главной гордостью сада.

