Посадка клубники осенью — что положить в лунку для щедрого урожая

Посадка клубники в открытый грунт осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Участок, усыпанный крупными красными ягодами — такой сценарий вполне реален, если осенью при посадке дать клубнике правильный "стартовый набор". От подобранных удобрений и органических добавок зависит, насколько быстро растение укоренится и какой урожай даст в следующем сезоне.

Новини.LIVE рассказывает, что именно нужно положить в лунки при осенней посадке клубники, чтобы весной она порадовала вас роскошным урожаем.

Реклама

Читайте также:

Секреты посадки клубники осенью

Опытные огородники знают, чтобы клубника не только прижилась, но и щедро плодоносила, важно правильно подготовить лунку. Растение должно получить все необходимые вещества с первых дней, ведь это определяет его силу и урожайность.

Органическая основа — перегной или компост

Первый и главный элемент — это органика, которая является естественным "аккумулятором" энергии для корней. Хорошо перепревший перегной или компост:

улучшает структуру почвы;

удерживает влагу;

насыщает землю питательными веществами;

активизирует полезные микроорганизмы, которые защищают растение от болезней.

Посадка клубники в открытый грунт осенью. Фото: istockphoto.com

Удобрения с N-P-K — старт для роста

Если ваша почва бедная, стоит добавить удобрение с балансом азота, фосфора и калия (N-P-K).

Азот стимулирует рост зелени, а фосфор - помогает быстрее развиваться корням. В свою очередь калий повышает устойчивость к болезням и морозам. Оптимальным вариантом станет гранулированное или медленно действующее удобрение, которое обеспечит растение питанием на старте.

Мульча — защита и сохранение влаги

Хотя ее не кладут непосредственно в лунку, мульча после посадки — обязательный этап. Солома, торф или опилки создают естественный защитный барьер для саженцев. Также мульча:

сохраняет влагу в почве;

подавляет рост сорняков;

защищает корни от резких перепадов температур.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству и садоводству

Чем лучше всего подкормить голубику в осенний период.

Как правильно сажать смородину осенью, чтобы кусты были усыпаны ягодами в следующем сезоне.

Почему крыжовник лучше сажать именно в осенний период.

Почему осенняя обрезка винограда очень важна.

Как выбрать саженец абрикоса и посадить осенью.