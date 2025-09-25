Посадка клубники осенью — что положить в лунку для щедрого урожая

Секрет посадки клубники осенью — что положить в лунку обязательно
Участок, усыпанный крупными красными ягодами — такой сценарий вполне реален, если осенью при посадке дать клубнике правильный "стартовый набор". От подобранных удобрений и органических добавок зависит, насколько быстро растение укоренится и какой урожай даст в следующем сезоне.
Новини.LIVE рассказывает, что именно нужно положить в лунки при осенней посадке клубники, чтобы весной она порадовала вас роскошным урожаем.
Секреты посадки клубники осенью
Опытные огородники знают, чтобы клубника не только прижилась, но и щедро плодоносила, важно правильно подготовить лунку. Растение должно получить все необходимые вещества с первых дней, ведь это определяет его силу и урожайность.
Органическая основа — перегной или компост
Первый и главный элемент — это органика, которая является естественным "аккумулятором" энергии для корней. Хорошо перепревший перегной или компост:
- улучшает структуру почвы;
- удерживает влагу;
- насыщает землю питательными веществами;
- активизирует полезные микроорганизмы, которые защищают растение от болезней.
Удобрения с N-P-K — старт для роста
Если ваша почва бедная, стоит добавить удобрение с балансом азота, фосфора и калия (N-P-K).
Азот стимулирует рост зелени, а фосфор - помогает быстрее развиваться корням. В свою очередь калий повышает устойчивость к болезням и морозам. Оптимальным вариантом станет гранулированное или медленно действующее удобрение, которое обеспечит растение питанием на старте.
Мульча — защита и сохранение влаги
Хотя ее не кладут непосредственно в лунку, мульча после посадки — обязательный этап. Солома, торф или опилки создают естественный защитный барьер для саженцев. Также мульча:
- сохраняет влагу в почве;
- подавляет рост сорняков;
- защищает корни от резких перепадов температур.
