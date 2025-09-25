Видео
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Дом и огород Секрет посадки клубники осенью — что положить в лунку обязательно

Секрет посадки клубники осенью — что положить в лунку обязательно

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 08:27
Посадка клубники осенью — что положить в лунку для щедрого урожая
Посадка клубники в открытый грунт осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Участок, усыпанный крупными красными ягодами — такой сценарий вполне реален, если осенью при посадке дать клубнике правильный "стартовый набор". От подобранных удобрений и органических добавок зависит, насколько быстро растение укоренится и какой урожай даст в следующем сезоне.

Новини.LIVE рассказывает, что именно нужно положить в лунки при осенней посадке клубники, чтобы весной она порадовала вас роскошным урожаем.

Секреты посадки клубники осенью

Опытные огородники знают, чтобы клубника не только прижилась, но и щедро плодоносила, важно правильно подготовить лунку. Растение должно получить все необходимые вещества с первых дней, ведь это определяет его силу и урожайность.

Органическая основа — перегной или компост

Первый и главный элемент — это органика, которая является естественным "аккумулятором" энергии для корней. Хорошо перепревший перегной или компост:

  • улучшает структуру почвы;
  • удерживает влагу;
  • насыщает землю питательными веществами;
  • активизирует полезные микроорганизмы, которые защищают растение от болезней.

 

Секреты посадки клубники осенью
Посадка клубники в открытый грунт осенью. Фото: istockphoto.com
Удобрения с N-P-K — старт для роста

Если ваша почва бедная, стоит добавить удобрение с балансом азота, фосфора и калия (N-P-K).

Азот стимулирует рост зелени, а фосфор - помогает быстрее развиваться корням. В свою очередь калий повышает устойчивость к болезням и морозам. Оптимальным вариантом станет гранулированное или медленно действующее удобрение, которое обеспечит растение питанием на старте.

Мульча — защита и сохранение влаги

Хотя ее не кладут непосредственно в лунку, мульча после посадки — обязательный этап. Солома, торф или опилки создают естественный защитный барьер для саженцев. Также мульча:

  • сохраняет влагу в почве;
  • подавляет рост сорняков;
  • защищает корни от резких перепадов температур.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
