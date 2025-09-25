Посадка полуниці восени — що покласти в лунку для щедрого врожаю

Секрет посадки полуниці восени — що покласти в лунку обов'язково
Ділянка, що всипана великими червоними ягодами — такий сценарій цілком реальний, якщо восени під час посадки дати полуниці правильний "стартовий набір". Від підібраних добрив і органічних добавок залежить, наскільки швидко рослина вкоріниться та який врожай дасть у наступному сезоні.
Новини.LIVE розповідає, що саме потрібно покласти у лунки при осінній посадці полуниці, щоб навесні вона порадувала вас розкішним урожаєм.
Секрети посадки полуниці восени
Досвідчені городники знають, щоб полуниця не лише прижилася, а й щедро плодоносила, важливо правильно підготувати лунку. Рослина повинна отримати всі необхідні речовини з перших днів, адже це визначає її силу та врожайність.
Органічна основа — перегній або компост
Перший і головний елемент — це органіка, яка є природним "акумулятором" енергії для коріння. Добре перепрілий перегній або компост:
- покращує структуру ґрунту;
- утримує вологу;
- насичує землю поживними речовинами;
- активізує корисні мікроорганізми, які захищають рослину від хвороб.
Добрива з N-P-K — старт для зростання
Якщо ваш ґрунт бідний, варто додати добриво з балансом азоту, фосфору та калію (N-P-K).
Азот стимулює ріст зелені, а фосфор — допомагає швидше розвиватися корінню. Своєю чергою калій підвищує стійкість до хвороб і морозів. Оптимальним варіантом стане гранульоване або повільно діюче добриво, яке забезпечить рослину живленням на старті.
Мульча — захист і збереження вологи
Хоча її не кладуть безпосередньо в лунку, мульча після посадки — обов'язковий етап. Солома, торф чи тирса створюють природний захисний бар'єр для саджанців. Також мульча:
- зберігає вологу у ґрунті;
- пригнічує ріст бур'янів;
- захищає коріння від різких перепадів температур.
