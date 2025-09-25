Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Дім та город Секрет посадки полуниці восени — що покласти в лунку обов'язково

Секрет посадки полуниці восени — що покласти в лунку обов'язково

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 08:27
Посадка полуниці восени — що покласти в лунку для щедрого врожаю
Посадка полуниці у відкритий ґрунт восени. Колаж: Новини.LIVE

Ділянка, що всипана великими червоними ягодами — такий сценарій цілком реальний, якщо восени під час посадки дати полуниці правильний "стартовий набір". Від підібраних добрив і органічних добавок залежить, наскільки швидко рослина вкоріниться та який врожай дасть у наступному сезоні.

Новини.LIVE розповідає, що саме потрібно покласти у лунки при осінній посадці полуниці, щоб навесні вона порадувала вас розкішним урожаєм.

Читайте також:

Секрети посадки полуниці восени

Досвідчені городники знають, щоб полуниця не лише прижилася, а й щедро плодоносила, важливо правильно підготувати лунку. Рослина повинна отримати всі необхідні речовини з перших днів, адже це визначає її силу та врожайність.

Органічна основа — перегній або компост

Перший і головний елемент — це органіка, яка є природним "акумулятором" енергії для коріння. Добре перепрілий перегній або компост:

  • покращує структуру ґрунту;
  • утримує вологу;
  • насичує землю поживними речовинами;
  • активізує корисні мікроорганізми, які захищають рослину від хвороб.

 

Секрети посадки полуниці восени
Посадка полуниці у відкритий ґрунт восени. Фото: istockphoto.com
Добрива з N-P-K — старт для зростання

Якщо ваш ґрунт бідний, варто додати добриво з балансом азоту, фосфору та калію (N-P-K).

Азот стимулює ріст зелені, а фосфор — допомагає швидше розвиватися корінню. Своєю чергою калій підвищує стійкість до хвороб і морозів. Оптимальним варіантом стане гранульоване або повільно діюче добриво, яке забезпечить рослину живленням на старті.

Мульча — захист і збереження вологи

Хоча її не кладуть безпосередньо в лунку, мульча після посадки — обов'язковий етап. Солома, торф чи тирса створюють природний захисний бар'єр для саджанців. Також мульча:

  • зберігає вологу у ґрунті;
  • пригнічує ріст бур'янів;
  • захищає коріння від різких перепадів температур.

врожай ягоди добрива поради сад полуниця
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
