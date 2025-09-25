Посадка полуниці восени — що покласти в лунку для щедрого врожаю

Посадка полуниці у відкритий ґрунт восени. Колаж: Новини.LIVE

Ділянка, що всипана великими червоними ягодами — такий сценарій цілком реальний, якщо восени під час посадки дати полуниці правильний "стартовий набір". Від підібраних добрив і органічних добавок залежить, наскільки швидко рослина вкоріниться та який врожай дасть у наступному сезоні.

Новини.LIVE розповідає, що саме потрібно покласти у лунки при осінній посадці полуниці, щоб навесні вона порадувала вас розкішним урожаєм.

Секрети посадки полуниці восени

Досвідчені городники знають, щоб полуниця не лише прижилася, а й щедро плодоносила, важливо правильно підготувати лунку. Рослина повинна отримати всі необхідні речовини з перших днів, адже це визначає її силу та врожайність.

Органічна основа — перегній або компост

Перший і головний елемент — це органіка, яка є природним "акумулятором" енергії для коріння. Добре перепрілий перегній або компост:

покращує структуру ґрунту;

утримує вологу;

насичує землю поживними речовинами;

активізує корисні мікроорганізми, які захищають рослину від хвороб.

Посадка полуниці у відкритий ґрунт восени. Фото: istockphoto.com

Добрива з N-P-K — старт для зростання

Якщо ваш ґрунт бідний, варто додати добриво з балансом азоту, фосфору та калію (N-P-K).

Азот стимулює ріст зелені, а фосфор — допомагає швидше розвиватися корінню. Своєю чергою калій підвищує стійкість до хвороб і морозів. Оптимальним варіантом стане гранульоване або повільно діюче добриво, яке забезпечить рослину живленням на старті.

Мульча — захист і збереження вологи

Хоча її не кладуть безпосередньо в лунку, мульча після посадки — обов'язковий етап. Солома, торф чи тирса створюють природний захисний бар'єр для саджанців. Також мульча:

зберігає вологу у ґрунті;

пригнічує ріст бур'янів;

захищає коріння від різких перепадів температур.

