Посадка аґрусу восени - п’ять головних причин зробити це саме зараз

Осінь — найкращий час для висаджування аґрусу. Саджанці легше приживаються, а врожай буде ряснішим.

Новини.LIVE розповідає про п’ять головних причин, чому садити аґрус краще восени, а не чекати весни.

Великий вибір саджанців

Саме восени у розплідниках і садових магазинах представлений найбільший асортимент аґрусу. Це шанс вибрати найсильніші та найздоровіші саджанці за доступною ціною. Навесні часто залишаються лише залишки, тож якість матеріалу гірша.

Більше вільного часу

Після збору врожаю більшість робіт у саду вже завершені. Тому восени легко знайти час для підготовки ґрунту, внесення добрив і висаджування кущів аґрусу без поспіху. Такий підхід дозволяє якісніше закласти основу для майбутнього врожаю.

Мінімум догляду

Осіння посадка аґрусу не потребує додаткових зусиль. Рослину достатньо висадити в підготовлену землю, а далі вона зимуватиме самостійно. Усі основні роботи чекатимуть вас уже навесні.

Сильна коренева система

У теплий осінній період корені активно ростуть і встигають адаптуватися до нового місця. Завдяки цьому аґрус краще переносить зиму, швидше стартує навесні та формує міцний імунітет проти хвороб.

Захист ґрунту

За зиму земля навколо куща ущільнюється природним чином. Це створює додаткову опору для рослини й захищає її від вимерзання. Такі умови сприяють стабільному розвитку аґрусу наступного року.

Осіння посадка аґрусу гарантує кращу приживлюваність, міцніший імунітет та рясний урожай. Саме восени створюються ідеальні умови, щоб кущі швидко стартували навесні й тішили плодами влітку.

