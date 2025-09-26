Як виростити оливкове дерево вдома або в саду - правила догляду й посадки

Врожай оливок на дереві в саду. Фото: iStockphoto

Вирощування оливкового дерева можливе у нашому кліматі. Дізнайтесь, як садити, поливати й формувати крону, щоб дерево росло здоровим і плодоносним.

Новини.LIVE ділиться порадами садівників щодо вирощування олив у саду чи контейнері.

Коли і як садити оливкове дерево

Найкращий час для висадки олив — весна, коли минула загроза заморозків. Дерево потребує сонця, тому обирайте ділянку з мінімум 8 годинами світла на добу. Садіть так, щоб верхня частина коренів була трохи вище рівня землі, після чого добре полийте і замульчуйте.

Догляд за оливковим деревом

Молоді оливи потребують регулярного поливу 1-2 рази на тиждень, дорослі витримують до місяця без води. Ґрунт має підсихати між поливами. Температура для нормального росту — від +10 до +30 °C. У перші роки варто додавати добриво з азотом, але дорослі дерева менш вимогливі.

Обрізка та формування крони оливи

Оливи плодоносять на торішніх пагонах, тому надмірна обрізка зменшить врожай. У перші роки формуйте лише основу крони, уникаючи сильного втручання. Для гарної форми й здоров’я дерева бажано залучати професіонала.

Вирощування оливкового дерева в контейнерах

У холодних регіонах оливу вирощують у горщику. Компактні сорти на кшталт Little Ollie легко переміщати: влітку вони добре почуваються на балконі, а взимку їх переносять у дім. Контейнерні рослини потребують частішого поливу та пересадки кожні 2-3 роки.

