Які культури не можна садити поруч із цибулею та які сусіди корисні

Цибуля добре росте поруч із багатьма культурами, але є й винятки. Неправильне сусідство може позбавити врожаю та зробити овоч хворобливим. Правильно підібрані "сусіди" допоможуть підвищити врожайність і захистити грядку від шкідників.

Заборонені сусіди для цибулі

Цибуля погано поєднується з бобовими — бобами, горохом, квасолею. Також не варто садити поруч редис та редьку. Таке сусідство виснажує ґрунт, рослини конкурують за вологу й поживні речовини, тому врожайність знижується. Небажані також спаржа та шавлія.

Вдале сусідство

Цибуля чудово росте з морквою: вона відлякує цибулеву міль, а сама морква отримує захист від морквяної мухи. Корисними сусідами є буряк, броколі, капуста, огірки та томати. Поруч можна висадити й картоплю — вона не шкодить цибулі й не забирає потрібних речовин.

Зелень на грядці

Хорошими сусідами для цибулі є петрушка, кріп і салати. Вони допомагають захистити овоч від хвороб і зміцнити ґрунт завдяки правильній сівозміні. Таку зелень зручно висаджувати між рядками цибулі, щоб економити місце і покращити захист від шкідників.

Чому не варто садити часник

Цибуля й часник мають подібні потреби, тому конкурують між собою. У результаті обидві культури недоотримують поживних речовин, і замість рясного врожаю можна отримати лише кілька дрібних головок. Тому краще висаджувати їх на різних грядках.

