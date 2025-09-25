Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Дім та город Що не можна садити поруч із цибулею — зіпсуєте урожай

Що не можна садити поруч із цибулею — зіпсуєте урожай

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 07:37
Які культури не можна садити поруч із цибулею та які сусіди корисні
Дачник збирає врожай цибулі. Фото: Freepik

Цибуля добре росте поруч із багатьма культурами, але є й винятки. Неправильне сусідство може позбавити врожаю та зробити овоч хворобливим. Правильно підібрані "сусіди" допоможуть підвищити врожайність і захистити грядку від шкідників.

Новини.LIVE ділиться порадами, що садити біля цибулі, а від яких культур варто відмовитися.

Читайте також:

Заборонені сусіди для цибулі

Цибуля погано поєднується з бобовими — бобами, горохом, квасолею. Також не варто садити поруч редис та редьку. Таке сусідство виснажує ґрунт, рослини конкурують за вологу й поживні речовини, тому врожайність знижується. Небажані також спаржа та шавлія.

Вдале сусідство

Цибуля чудово росте з морквою: вона відлякує цибулеву міль, а сама морква отримує захист від морквяної мухи. Корисними сусідами є буряк, броколі, капуста, огірки та томати. Поруч можна висадити й картоплю — вона не шкодить цибулі й не забирає потрібних речовин.

Зелень на грядці

Хорошими сусідами для цибулі є петрушка, кріп і салати. Вони допомагають захистити овоч від хвороб і зміцнити ґрунт завдяки правильній сівозміні. Таку зелень зручно висаджувати між рядками цибулі, щоб економити місце і покращити захист від шкідників.

Чому не варто садити часник

Цибуля й часник мають подібні потреби, тому конкурують між собою. У результаті обидві культури недоотримують поживних речовин, і замість рясного врожаю можна отримати лише кілька дрібних головок. Тому краще висаджувати їх на різних грядках.

Ми вже писали про те, коли садити озиму цибулю у жовтні 2025.

Раніше пояснювали те, як виростити зелень на підвіконні.

Детальніше розповідали про те, які сорти цибулі найкращі для посадки під зиму.

врожай поради город горох цибуля часник
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
