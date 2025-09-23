Вирощування зелені вдома на підвіконні - поради для швидкого врожаю

Нарізана зелень на столі. Фото: Freepik

Свіжа зелень у магазинах коштує дорого, а вирощувати її вдома можна без зайвих зусиль. Достатньо підвіконня й мінімального догляду, щоб за тиждень отримати власний урожай.

Новини.LIVE ділиться порадами, як швидко виростити зелень вдома, з посиланням на YouTube-канал "Майстерня Садівника".

Яку зелень найпростіше вирощувати

Цибуля на перо — дає перший урожай вже за 5-7 днів навіть із половини цибулини.

Кресс-салат — росте без ґрунту, достатньо вологої вати.

Кріп, петрушка, базилік, кінза — вимагають більше часу (2-3 тижні), але врожай щедрий і ароматний.

Умови для вирощування зелені вдома

Найкраще місце — південні чи південно-східні вікна. Для північної сторони потрібні фітолампи.

Температура має бути стабільною, без різких перепадів.

Використовуйте пластикові ящики, горщики чи обрізані пляшки з якісним дренажем.

Як отримати стабільний урожай

Для цибулі й часнику беріть цибулини або зубчики з корінцями. Селеру, кінзу й базилік вирощують із живців, а салат чи китайську капусту можна проростити з серцевини.

Вирощування зелені на підвіконні восени та взимку дозволяє мати свіжий урожай цілий рік. Це простий і економний спосіб отримати вітаміни вдома, заощаджуючи час і гроші.

