Вирощування зелені вдома на підвіконні - поради для швидкого врожаю

Як виростити зелень на підвіконні — простий спосіб
Свіжа зелень у магазинах коштує дорого, а вирощувати її вдома можна без зайвих зусиль. Достатньо підвіконня й мінімального догляду, щоб за тиждень отримати власний урожай.
Новини.LIVE ділиться порадами, як швидко виростити зелень вдома, з посиланням на YouTube-канал "Майстерня Садівника".
Яку зелень найпростіше вирощувати
- Цибуля на перо — дає перший урожай вже за 5-7 днів навіть із половини цибулини.
- Кресс-салат — росте без ґрунту, достатньо вологої вати.
- Кріп, петрушка, базилік, кінза — вимагають більше часу (2-3 тижні), але врожай щедрий і ароматний.
Умови для вирощування зелені вдома
- Найкраще місце — південні чи південно-східні вікна. Для північної сторони потрібні фітолампи.
- Температура має бути стабільною, без різких перепадів.
- Використовуйте пластикові ящики, горщики чи обрізані пляшки з якісним дренажем.
Як отримати стабільний урожай
Для цибулі й часнику беріть цибулини або зубчики з корінцями. Селеру, кінзу й базилік вирощують із живців, а салат чи китайську капусту можна проростити з серцевини.
Вирощування зелені на підвіконні восени та взимку дозволяє мати свіжий урожай цілий рік. Це простий і економний спосіб отримати вітаміни вдома, заощаджуючи час і гроші.
