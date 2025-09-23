Відео
Головна Дім та город Як виростити зелень на підвіконні — простий спосіб

Як виростити зелень на підвіконні — простий спосіб

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 01:12
Вирощування зелені вдома на підвіконні - поради для швидкого врожаю
Нарізана зелень на столі. Фото: Freepik

Свіжа зелень у магазинах коштує дорого, а вирощувати її вдома можна без зайвих зусиль. Достатньо підвіконня й мінімального догляду, щоб за тиждень отримати власний урожай.

Новини.LIVE ділиться порадами, як швидко виростити зелень вдома, з посиланням на YouTube-канал "Майстерня Садівника".

Читайте також:

Яку зелень найпростіше вирощувати

  • Цибуля на перо — дає перший урожай вже за 5-7 днів навіть із половини цибулини.
  • Кресс-салат — росте без ґрунту, достатньо вологої вати.
  • Кріп, петрушка, базилік, кінза — вимагають більше часу (2-3 тижні), але врожай щедрий і ароматний.

Умови для вирощування зелені вдома

  • Найкраще місце — південні чи південно-східні вікна. Для північної сторони потрібні фітолампи.
  • Температура має бути стабільною, без різких перепадів.
  • Використовуйте пластикові ящики, горщики чи обрізані пляшки з якісним дренажем.

Як отримати стабільний урожай

Для цибулі й часнику беріть цибулини або зубчики з корінцями. Селеру, кінзу й базилік вирощують із живців, а салат чи китайську капусту можна проростити з серцевини.

Вирощування зелені на підвіконні восени та взимку дозволяє мати свіжий урожай цілий рік. Це простий і економний спосіб отримати вітаміни вдома, заощаджуючи час і гроші.

Ми вже писали про те, які найкращі сорти цибулі для посадки під зиму.

Раніше пояснювали те, як зберігати виноград восени.

Детальніше розповідали про те, як посадити помідори під зиму.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
