Головна Дім та город Найкращі сорти цибулі для посадки під зиму — поради городникам

Найкращі сорти цибулі для посадки під зиму — поради городникам

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 07:40
Найкращі сорти цибулі для підзимової посадки 2025 року - які обрати для врожаю
Цибуля росте на грядці. Фото: Pinterest

Осіння посадка цибулі забезпечує ранній урожай навесні. Для цього обирають сорти, стійкі до морозів і стрілкування. Є перевірені різновиди, які найкраще підходять для підзимового висаджування.

Новини.LIVE діляться порадами, які сорти цибулі варто садити під зиму, щоб навесні отримати якісні врожаї.

Читайте також:

Чому варто садити цибулю під зиму

Підзимова посадка дозволяє отримати урожай на 2-3 тижні раніше. Цибулини проходять природне загартування, краще укорінюються та стійкі до весняних заморозків.

Найкращі сорти цибулі для підзимової посадки

  • Штутгартер Різен. Популярний сорт із великими цибулинами, добре переносить морози.
  • Радар. Витримує зниження температури, швидко відновлюється після холодів.
  • Шекспір. Сорт із щільними цибулинами, стійкий до стрілкування.
  • Сеншуй Єллоу. Ранній сорт, добре зберігається та підходить для свіжого вживання.

Поради щодо посадки цибулі восени

  • Висаджуйте за 2-3 тижні до перших заморозків.
  • Обирайте сонячне місце з легким ґрунтом.
  • Після посадки грядку замульчуйте торфом чи перегноєм.

Висаджування сортів цибулі під зиму восени 2025 року гарантує ранній і якісний урожай. Уже навесні 2026 року з грядок можна буде зібрати здорові, великі й соковиті цибулини.

Ми вже писали про те, що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали.

Раніше пояснювали те, як зберегти часник взимку без погреба.

Детальніше розповідали про те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

врожай поради город цибуля ефективні способи сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
