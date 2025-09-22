Лучшие сорта лука для подзимней посадки 2025 года - какие выбрать для урожая

Лучшие сорта лука для посадки под зиму — советы огородникам
Осенняя посадка лука обеспечивает ранний урожай весной. Для этого выбирают сорта, устойчивые к морозам и стрелкованию. Есть проверенные разновидности, которые лучше всего подходят для подзимней высадки.
Почему стоит сажать лук под зиму
Почему стоит сажать лук под зиму
Подзимняя посадка позволяет получить урожай на 2-3 недели раньше. Луковицы проходят естественную закалку, лучше укореняются и устойчивы к весенним заморозкам.
Самые лучшие сорта лука для подзимней посадки
- Штутгартер Ризен. Популярный сорт с крупными луковицами, хорошо переносит морозы.
- Радар. Выдерживает понижение температуры, быстро восстанавливается после холодов.
- Шекспир. Сорт с плотными луковицами, устойчив к стрелкованию.
- Сеншуй Йеллоу. Ранний сорт, хорошо хранится и подходит для свежего употребления.
Советы по посадке лука осенью
- Высаживайте за 2-3 недели до первых заморозков.
- Выбирайте солнечное место с легкой почвой.
- После посадки грядку замульчируйте торфом или перегноем.
Высадка сортов лука под зиму осенью 2025 года гарантирует ранний и качественный урожай. Уже весной 2026 года с грядок можно будет собрать здоровые, крупные и сочные луковицы.
