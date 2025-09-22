Лучшие сорта лука для подзимней посадки 2025 года - какие выбрать для урожая

Лук растет на грядке. Фото: Pinterest

Осенняя посадка лука обеспечивает ранний урожай весной. Для этого выбирают сорта, устойчивые к морозам и стрелкованию. Есть проверенные разновидности, которые лучше всего подходят для подзимней высадки.

делятся советами, какие сорта лука стоит сажать под зиму, чтобы весной получить качественные урожаи.

Почему стоит сажать лук под зиму

Подзимняя посадка позволяет получить урожай на 2-3 недели раньше. Луковицы проходят естественную закалку, лучше укореняются и устойчивы к весенним заморозкам.

Самые лучшие сорта лука для подзимней посадки

Штутгартер Ризен. Популярный сорт с крупными луковицами, хорошо переносит морозы.

Популярный сорт с крупными луковицами, хорошо переносит морозы. Радар. Выдерживает понижение температуры, быстро восстанавливается после холодов.

Выдерживает понижение температуры, быстро восстанавливается после холодов. Шекспир. Сорт с плотными луковицами, устойчив к стрелкованию.

Сорт с плотными луковицами, устойчив к стрелкованию. Сеншуй Йеллоу. Ранний сорт, хорошо хранится и подходит для свежего употребления.

Советы по посадке лука осенью

Высаживайте за 2-3 недели до первых заморозков.

Выбирайте солнечное место с легкой почвой.

После посадки грядку замульчируйте торфом или перегноем.

Высадка сортов лука под зиму осенью 2025 года гарантирует ранний и качественный урожай. Уже весной 2026 года с грядок можно будет собрать здоровые, крупные и сочные луковицы.

