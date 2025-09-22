Видео
Лучшие сорта лука для посадки под зиму — советы огородникам

Лучшие сорта лука для посадки под зиму — советы огородникам

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 07:40
Лучшие сорта лука для подзимней посадки 2025 года - какие выбрать для урожая
Лук растет на грядке. Фото: Pinterest

Осенняя посадка лука обеспечивает ранний урожай весной. Для этого выбирают сорта, устойчивые к морозам и стрелкованию. Есть проверенные разновидности, которые лучше всего подходят для подзимней высадки.

Новини.LIVE делятся советами, какие сорта лука стоит сажать под зиму, чтобы весной получить качественные урожаи.

Читайте также:

Почему стоит сажать лук под зиму

Подзимняя посадка позволяет получить урожай на 2-3 недели раньше. Луковицы проходят естественную закалку, лучше укореняются и устойчивы к весенним заморозкам.

Самые лучшие сорта лука для подзимней посадки

  • Штутгартер Ризен. Популярный сорт с крупными луковицами, хорошо переносит морозы.
  • Радар. Выдерживает понижение температуры, быстро восстанавливается после холодов.
  • Шекспир. Сорт с плотными луковицами, устойчив к стрелкованию.
  • Сеншуй Йеллоу. Ранний сорт, хорошо хранится и подходит для свежего употребления.

Советы по посадке лука осенью

  • Высаживайте за 2-3 недели до первых заморозков.
  • Выбирайте солнечное место с легкой почвой.
  • После посадки грядку замульчируйте торфом или перегноем.

Высадка сортов лука под зиму осенью 2025 года гарантирует ранний и качественный урожай. Уже весной 2026 года с грядок можно будет собрать здоровые, крупные и сочные луковицы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
