Выращивание зелени дома на подоконнике - советы для быстрого урожая

Свежая зелень в магазинах стоит дорого, а выращивать ее дома можно без лишних усилий. Достаточно подоконника и минимального ухода, чтобы за неделю получить собственный урожай.

Новини.LIVE делится советами, как быстро вырастить зелень дома, со ссылкой на YouTube-канал "Майстерня Садівника".

Какую зелень проще всего выращивать

Лук на перо — дает первый урожай уже через 5-7 дней даже с половины луковицы.

Кресс-салат — растет без почвы, достаточно влажной ваты.

Укроп, петрушка, базилик, кинза — требуют больше времени (2-3 недели), но урожай щедрый и ароматный.

Условия для выращивания зелени дома

Лучшее место — южные или юго-восточные окна. Для северной стороны нужны фитолампы.

Температура должна быть стабильной, без резких перепадов.

Используйте пластиковые ящики, горшки или обрезанные бутылки с качественным дренажем.

Как получить стабильный урожай

Для лука и чеснока берите луковицы или зубчики с корешками. Сельдерей, кинзу и базилик выращивают из черенков, а салат или китайскую капусту можно прорастить из сердцевины.

Выращивание зелени на подоконнике осенью и зимой позволяет иметь свежий урожай круглый год. Это простой и экономный способ получить витамины дома, экономя время и деньги.

