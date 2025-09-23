Видео
Главная Дом и огород Как вырастить зелень на подоконнике — простой способ

Как вырастить зелень на подоконнике — простой способ

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 01:12
Выращивание зелени дома на подоконнике - советы для быстрого урожая
Нарезанная зелень на столе. Фото: Freepik

Свежая зелень в магазинах стоит дорого, а выращивать ее дома можно без лишних усилий. Достаточно подоконника и минимального ухода, чтобы за неделю получить собственный урожай.

Новини.LIVE делится советами, как быстро вырастить зелень дома, со ссылкой на YouTube-канал "Майстерня Садівника".

Какую зелень проще всего выращивать

  • Лук на перо — дает первый урожай уже через 5-7 дней даже с половины луковицы.
  • Кресс-салат — растет без почвы, достаточно влажной ваты.
  • Укроп, петрушка, базилик, кинза — требуют больше времени (2-3 недели), но урожай щедрый и ароматный.

Условия для выращивания зелени дома

  • Лучшее место — южные или юго-восточные окна. Для северной стороны нужны фитолампы.
  • Температура должна быть стабильной, без резких перепадов.
  • Используйте пластиковые ящики, горшки или обрезанные бутылки с качественным дренажем.

Как получить стабильный урожай

Для лука и чеснока берите луковицы или зубчики с корешками. Сельдерей, кинзу и базилик выращивают из черенков, а салат или китайскую капусту можно прорастить из сердцевины.

Выращивание зелени на подоконнике осенью и зимой позволяет иметь свежий урожай круглый год. Это простой и экономный способ получить витамины дома, экономя время и деньги.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
