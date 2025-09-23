Выращивание зелени дома на подоконнике - советы для быстрого урожая

Как вырастить зелень на подоконнике — простой способ
Свежая зелень в магазинах стоит дорого, а выращивать ее дома можно без лишних усилий. Достаточно подоконника и минимального ухода, чтобы за неделю получить собственный урожай.
Какую зелень проще всего выращивать
- Лук на перо — дает первый урожай уже через 5-7 дней даже с половины луковицы.
- Кресс-салат — растет без почвы, достаточно влажной ваты.
- Укроп, петрушка, базилик, кинза — требуют больше времени (2-3 недели), но урожай щедрый и ароматный.
Условия для выращивания зелени дома
- Лучшее место — южные или юго-восточные окна. Для северной стороны нужны фитолампы.
- Температура должна быть стабильной, без резких перепадов.
- Используйте пластиковые ящики, горшки или обрезанные бутылки с качественным дренажем.
Как получить стабильный урожай
Для лука и чеснока берите луковицы или зубчики с корешками. Сельдерей, кинзу и базилик выращивают из черенков, а салат или китайскую капусту можно прорастить из сердцевины.
Выращивание зелени на подоконнике осенью и зимой позволяет иметь свежий урожай круглый год. Это простой и экономный способ получить витамины дома, экономя время и деньги.
