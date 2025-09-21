Как хранить виноград осенью 2025 - советы для холодильника и подвала

Большой урожай синего винограда в корзине. Фото: Freepik

Виноград — любимая осенняя ягода, но он быстро портится без правильного ухода. Есть простые способы сохранить гроздья свежими в холодильнике или подвале на несколько месяцев.

Новини.LIVE делится советами, как правильно хранить виноград осенью, чтобы он не испортился и оставался вкусным до зимы.

Как выбрать виноград для хранения

Перед тем как закладывать виноград, нужно внимательно осмотреть гроздья. Ягоды должны быть упругими, без признаков гниения или увядания, стебли — зелеными и гибкими. Для длительного хранения лучше всего подходят сорта "Молдова", "Кишмиш Молдавский", "Памяти Вердеревского", "Декабрьский", "Тайфи Розовый" и "Юбилей Молдовы".

Оптимальные условия для хранения винограда

Идеальная температура для хранения винограда — от +4 до +7 ℃. В холодильнике грозди кладут на нижнюю полку, не разделяя и не мыть их. Для циркуляции воздуха удобнее использовать пластиковые контейнеры или пакеты с отверстиями.

Хранение винограда в подвале

Если есть сухой подвал, виноград можно подвешивать на крючках или проводах, чтобы грозди не деформировались. При большом урожае ягоды складывают в ящики, выстелив дно бумагой, и размещают в один слой.

Правильное хранение винограда осенью 2025 года поможет сохранить грозди свежими и вкусными даже зимой.

