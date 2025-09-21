Как хранить виноград осенью 2025 - советы для холодильника и подвала

Секреты хранения винограда — как продлить свежесть ягод
Виноград — любимая осенняя ягода, но он быстро портится без правильного ухода. Есть простые способы сохранить гроздья свежими в холодильнике или подвале на несколько месяцев.
Новини.LIVE делится советами, как правильно хранить виноград осенью, чтобы он не испортился и оставался вкусным до зимы.
Как выбрать виноград для хранения
Перед тем как закладывать виноград, нужно внимательно осмотреть гроздья. Ягоды должны быть упругими, без признаков гниения или увядания, стебли — зелеными и гибкими. Для длительного хранения лучше всего подходят сорта "Молдова", "Кишмиш Молдавский", "Памяти Вердеревского", "Декабрьский", "Тайфи Розовый" и "Юбилей Молдовы".
Оптимальные условия для хранения винограда
Идеальная температура для хранения винограда — от +4 до +7 ℃. В холодильнике грозди кладут на нижнюю полку, не разделяя и не мыть их. Для циркуляции воздуха удобнее использовать пластиковые контейнеры или пакеты с отверстиями.
Хранение винограда в подвале
Если есть сухой подвал, виноград можно подвешивать на крючках или проводах, чтобы грозди не деформировались. При большом урожае ягоды складывают в ящики, выстелив дно бумагой, и размещают в один слой.
Правильное хранение винограда осенью 2025 года поможет сохранить грозди свежими и вкусными даже зимой.
Напомним, мы писали о том, что нельзя сажать возле винограда.
Ранее мы рассказывали о том, как и чем подкормить голубику осенью.
Также мы объясняли то, что посадить возле клубники, чтобы урожай вырос вдвое.
Читайте Новини.LIVE!