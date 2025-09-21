Як зберігати виноград восени 2025 - поради для холодильника та підвалу

Великий врожай синього винограду у кошику. Фото: Freepik

Виноград — улюблена осіння ягода, але він швидко псується без правильного догляду. Є прості способи зберегти грона свіжими у холодильнику чи підвалі на кілька місяців.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно зберігати виноград восени, щоб він не зіпсувався і залишався смачним до зими.

Реклама

Читайте також:

Як вибрати виноград для зберігання

Перед тим як закладати виноград, потрібно уважно оглянути грона. Ягоди мають бути пружними, без ознак гниття чи в’янення, стебла — зеленими й гнучкими. Для тривалого зберігання найкраще підходять сорти "Молдова", "Кишмиш Молдовський", "Пам’яті Вердеревського", "Грудневий", "Тайфі Рожевий" та "Ювілей Молдови".

Оптимальні умови для зберігання винограду

Ідеальна температура для зберігання винограду — від +4 до +7 ℃. У холодильнику грона кладуть на нижню полицю, не розділяючи й не миючи їх. Для циркуляції повітря зручніше використовувати пластикові контейнери чи пакети з отворами.

Зберігання винограду у підвалі

Якщо є сухий підвал, виноград можна підвішувати на гачках чи дротах, щоб грона не деформувались. При великому врожаї ягоди складають у ящики, вистеливши дно папером, і розміщують у один шар.

Правильне зберігання винограду восени 2025 року допоможе зберегти грона свіжими й смачними навіть узимку.

Нагадаємо, ми писали про те, що не можна садити біля винограду.

Раніше ми розповідали про те, як і чим підживити лохину восени.

Також ми пояснювали те, що посадити біля полуниці, щоб урожай зріс удвічі.