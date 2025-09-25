Какие культуры нельзя сажать рядом с луком и какие соседи полезны

Дачник собирает урожай лука. Фото: Freepik

Лук хорошо растет рядом со многими культурами, но есть и исключения. Неправильное соседство может лишить урожая и сделать овощ болезненным. Правильно подобранные "соседи" помогут повысить урожайность и защитить грядку от вредителей.

Новини.LIVE делится советами, что сажать возле лука, а от каких культур стоит отказаться.

Запрещенные соседи для лука

Лук плохо сочетается с бобовыми — бобами, горохом, фасолью. Также не стоит сажать рядом редис и редьку. Такое соседство истощает почву, растения конкурируют за влагу и питательные вещества, поэтому урожайность снижается. Нежелательны также спаржа и шалфей.

Удачное соседство

Лук прекрасно растет с морковью: он отпугивает луковую моль, а сама морковь получает защиту от морковной мухи. Полезными соседями являются свекла, брокколи, капуста, огурцы и томаты. Рядом можно высадить и картофель — он не вредит луку и не забирает нужных веществ.

Зелень на грядке

Хорошими соседями для лука являются петрушка, укроп и салаты. Они помогают защитить овощ от болезней и укрепить почву благодаря правильному севообороту. Такую зелень удобно высаживать между рядками лука, чтобы экономить место и улучшить защиту от вредителей.

Почему не стоит сажать чеснок

Лук и чеснок имеют сходные потребности, поэтому конкурируют между собой. В результате обе культуры недополучают питательных веществ, и вместо обильного урожая можно получить лишь несколько мелких головок. Поэтому лучше высаживать их на разных грядках.

