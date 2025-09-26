Как вырастить оливковое дерево дома или в саду - правила ухода и посадки

Как вырастить оливковое дерево дома или в саду — полезные советы
Выращивание оливкового дерева возможно в нашем климате. Узнайте, как сажать, поливать и формировать крону, чтобы дерево росло здоровым и плодоносным.
Новини.LIVE делится советами садоводов по выращиванию олив в саду или контейнере.
Когда и как сажать оливковое дерево
Лучшее время для высадки олив — весна, когда миновала угроза заморозков. Дерево нуждается в солнце, поэтому выбирайте участок с минимум 8 часами света в сутки. Сажайте так, чтобы верхняя часть корней была чуть выше уровня земли, после чего хорошо полейте и замульчируйте.
Уход за оливковым деревом
Молодые оливы нуждаются в регулярном поливе 1-2 раза в неделю, взрослые выдерживают до месяца без воды. Почва должна подсыхать между поливами. Температура для нормального роста — от +10 до +30 °С. В первые годы стоит добавлять удобрение с азотом, но взрослые деревья менее требовательны.
Обрезка и формирование кроны оливы
Оливы плодоносят на прошлогодних побегах, поэтому чрезмерная обрезка уменьшит урожай. В первые годы формируйте только основание кроны, избегая сильного вмешательства. Для хорошей формы и здоровья дерева желательно привлекать профессионала.
Выращивание оливкового дерева в контейнерах
В холодных регионах оливу выращивают в горшке. Компактные сорта вроде Little Ollie легко перемещать: летом они хорошо чувствуют себя на балконе, а зимой их переносят в дом. Контейнерные растения нуждаются в более частом поливе и пересадке каждые 2-3 года.
