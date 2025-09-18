Как посадить сакуру дома - советы для садоводов и секреты пышного цветения

Сакура во дворе — как вырастить японское чудо в Украине
Сакура давно перестала быть экзотикой только для Японии. В Украине ее также можно выращивать в саду — нужно только правильно подобрать сорт и место для посадки. Это вполне реально даже в нашем климате.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта подходят для Украины и как ухаживать за сакурой, чтобы она ежегодно радовала роскошным цветением.
Какие сорта сакуры подходят для Украины
Наиболее популярным в наших условиях считается морозостойкий сорт Канзан. Его прививают к черешне, чтобы дерево лучше адаптировалось к климату. Такие саженцы хорошо приживаются и выдерживают зиму.
Другие декоративные сорта также можно высаживать, но важно учитывать, что большинство из них плодов не дает — они созданы только для красоты.
Когда и где лучше сажать сакуру
Сакуру высаживают весной или осенью, пока нет сильных морозов. Это самое благоприятное время, чтобы саженцы хорошо прижились.
Для дерева подходит легкая, плодородная почва с дренажем. Важно, чтобы не было застоя воды — избыточная влага может навредить корням.
Правила посадки сакуры
Чтобы сакура хорошо росла, стоит придерживаться простых рекомендаций:
- сажать деревья лучше на солнечных участках без сквозняков;
- расстояние между саженцами должно быть не менее 5 м;
- в жаркие летние дни дерево нуждается в поливе;
- побеги черешни на привоях нужно вовремя удалять.
Уход за сакурой и сочетание в саду
Сакура неприхотлива к вредителям, ведь большинство местных насекомых ее не затрагивают. Весной дерево можно совместить в композиции с тюльпанами и нарциссами, которые зацветают в то же время.
Сакура может стать настоящим украшением любого двора. Правильно подобранный сорт и элементарный уход гарантируют, что каждую весну вы будете любоваться цветочным ковром, будто в японском саду.
