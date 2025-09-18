Как посадить сакуру дома - советы для садоводов и секреты пышного цветения

Ветви сакуры, покрытые бело-розовым цветом. Фото: Pexels

Сакура давно перестала быть экзотикой только для Японии. В Украине ее также можно выращивать в саду — нужно только правильно подобрать сорт и место для посадки. Это вполне реально даже в нашем климате.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта подходят для Украины и как ухаживать за сакурой, чтобы она ежегодно радовала роскошным цветением.

Какие сорта сакуры подходят для Украины

Наиболее популярным в наших условиях считается морозостойкий сорт Канзан. Его прививают к черешне, чтобы дерево лучше адаптировалось к климату. Такие саженцы хорошо приживаются и выдерживают зиму.

Сакура в полном цветении на фоне голубого неба. Фото: Freepik

Другие декоративные сорта также можно высаживать, но важно учитывать, что большинство из них плодов не дает — они созданы только для красоты.

Когда и где лучше сажать сакуру

Сакуру высаживают весной или осенью, пока нет сильных морозов. Это самое благоприятное время, чтобы саженцы хорошо прижились.

Для дерева подходит легкая, плодородная почва с дренажем. Важно, чтобы не было застоя воды — избыточная влага может навредить корням.

Правила посадки сакуры

Чтобы сакура хорошо росла, стоит придерживаться простых рекомендаций:

сажать деревья лучше на солнечных участках без сквозняков;

расстояние между саженцами должно быть не менее 5 м;

в жаркие летние дни дерево нуждается в поливе;

побеги черешни на привоях нужно вовремя удалять.

Уход за сакурой и сочетание в саду

Сакура неприхотлива к вредителям, ведь большинство местных насекомых ее не затрагивают. Весной дерево можно совместить в композиции с тюльпанами и нарциссами, которые зацветают в то же время.

Крона сакуры, укрытая розовым цветом. Фото: Freepik

Сакура может стать настоящим украшением любого двора. Правильно подобранный сорт и элементарный уход гарантируют, что каждую весну вы будете любоваться цветочным ковром, будто в японском саду.

