Главная Дом и огород Сакура во дворе — как вырастить японское чудо в Украине

Сакура во дворе — как вырастить японское чудо в Украине

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 08:27
Как посадить сакуру дома - советы для садоводов и секреты пышного цветения
Ветви сакуры, покрытые бело-розовым цветом. Фото: Pexels

Сакура давно перестала быть экзотикой только для Японии. В Украине ее также можно выращивать в саду — нужно только правильно подобрать сорт и место для посадки. Это вполне реально даже в нашем климате.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта подходят для Украины и как ухаживать за сакурой, чтобы она ежегодно радовала роскошным цветением.

Какие сорта сакуры подходят для Украины

Наиболее популярным в наших условиях считается морозостойкий сорт Канзан. Его прививают к черешне, чтобы дерево лучше адаптировалось к климату. Такие саженцы хорошо приживаются и выдерживают зиму.

Сакура у повному цвітінні на тлі блакитного неба.
Сакура в полном цветении на фоне голубого неба. Фото: Freepik

Другие декоративные сорта также можно высаживать, но важно учитывать, что большинство из них плодов не дает — они созданы только для красоты.

Когда и где лучше сажать сакуру

Сакуру высаживают весной или осенью, пока нет сильных морозов. Это самое благоприятное время, чтобы саженцы хорошо прижились.

Для дерева подходит легкая, плодородная почва с дренажем. Важно, чтобы не было застоя воды — избыточная влага может навредить корням.

Правила посадки сакуры

Чтобы сакура хорошо росла, стоит придерживаться простых рекомендаций:

  • сажать деревья лучше на солнечных участках без сквозняков;
  • расстояние между саженцами должно быть не менее 5 м;
  • в жаркие летние дни дерево нуждается в поливе;
  • побеги черешни на привоях нужно вовремя удалять.

Уход за сакурой и сочетание в саду

Сакура неприхотлива к вредителям, ведь большинство местных насекомых ее не затрагивают. Весной дерево можно совместить в композиции с тюльпанами и нарциссами, которые зацветают в то же время.

Крона сакури, укрита рожевим квітом.
Крона сакуры, укрытая розовым цветом. Фото: Freepik

Сакура может стать настоящим украшением любого двора. Правильно подобранный сорт и элементарный уход гарантируют, что каждую весну вы будете любоваться цветочным ковром, будто в японском саду.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
