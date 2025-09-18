Як посадити сакуру вдома - поради для садівників і секрети пишного цвітіння

Гілки сакури, вкриті біло-рожевим цвітом. Фото: Pexels

Сакура давно перестала бути екзотикою лише для Японії. В Україні її також можна вирощувати у саду — потрібно лише правильно підібрати сорт та місце для посадки. Це цілком реально навіть у нашому кліматі.

Новини.LIVE розповідає, які сорти підходять для України та як доглядати за сакурою, щоб вона щороку тішила розкішним цвітінням.

Які сорти сакури підходять для України

Найбільш популярним в наших умовах вважається морозостійкий сорт Канзан. Його прищеплюють до черешні, щоб дерево краще адаптувалося до клімату. Такі саджанці добре приживаються та витримують зиму.

Інші декоративні сорти також можна висаджувати, але важливо враховувати, що більшість з них плодів не дає — вони створені лише для краси.

Коли та де краще садити сакуру

Сакуру висаджують навесні або восени, поки немає сильних морозів. Це найсприятливіший час, аби саджанці добре прижилися.

Для дерева підходить легкий, родючий ґрунт із дренажем. Важливо, щоб не було застою води — надлишкова волога може нашкодити корінню.

Правила посадки сакури

Щоб сакура добре росла, варто дотримуватися простих рекомендацій:

садити дерева краще на сонячних ділянках без протягів;

відстань між саджанцями має бути не менше 5 м;

у спекотні літні дні дерево потребує поливу;

пагони черешні на прищепах потрібно вчасно видаляти.

Догляд за сакурою та поєднання в саду

Сакура невибаглива до шкідників, адже більшість місцевих комах її не зачіпають. Навесні дерево можна поєднати у композиції з тюльпанами та нарцисами, які зацвітають у той самий час.

Сакура може стати справжньою окрасою будь-якого подвір’я. Правильно підібраний сорт та елементарний догляд гарантують, що щовесни ви милуватиметеся квітковим килимом, ніби у японському саду.

