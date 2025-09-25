Как осенью ухаживать за виноградом - ошибки, которые испортят урожай

Человек собирает виноград в саду. Фото: Pinterest

Осенью виноград особенно уязвим. Избыток влаги, неправильная обрезка или оставленные листья могут испортить урожай следующего года. Именно октябрь определяет, будут ли грозди сладкими и здоровыми следующим летом.

Новини.LIVE делится советами садоводов, как сохранить качество винограда уже в октябре.

Избыток влаги

Осенние дожди часто вредят винограду. Если почва постоянно мокрая, корни ослабевают и начинают гнить. Это приводит к болезням и мелким кислым ягодам в следующем году. Особенно опасно, если после дождей на участке образуются лужи — их надо сразу убирать или делать дренаж.

Неправильная обрезка

Глубокая или слишком ранняя обрезка становится стрессом для растения. Лоза может пойти в рост, а потом резко остановиться, что ослабляет ее иммунитет. Обрезать следует осторожно, учитывая состояние растения, а не только календарь.

Остатки ягод и листьев

Недозревшие гроздья и опавшие листья — место зимовки грибков, бактерий и вредителей. Если их не убрать, весной виноград начнет с борьбы за выживание, а не с развития. Остатки лучше вынести с участка или сжечь, чтобы не дать болезням распространяться. Осенняя чистка грядки дает лозе "чистый старт".

Подкормка осенью

Осенью удобрения нужны не для роста, а для укрепления. Фосфор и калий помогают подготовить виноград к зиме, повышают иммунитет и обеспечивают закладку качественных почек. А вот азотные подкормки осенью категорически не стоит использовать — они провоцируют рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

