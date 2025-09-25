Як восени доглядати за виноградом - помилки, що зіпсують урожай

Людина збирає виноград у саду. Фото: Pinterest

Восени виноград особливо вразливий. Надлишок вологи, неправильна обрізка чи залишене листя можуть зіпсувати урожай наступного року. Саме жовтень визначає, чи будуть грона солодкими й здоровими наступного літа.

Новини.LIVE ділиться порадами садівників, як зберегти якість винограду вже у жовтні.

Реклама

Читайте також:

Надлишок вологи

Осінні дощі часто шкодять винограду. Якщо ґрунт постійно мокрий, коріння слабшає і починає гнити. Це призводить до хвороб та дрібних кислих ягід наступного року. Особливо небезпечно, якщо після дощів на ділянці утворюються калюжі — їх треба одразу прибирати або робити дренаж.

Неправильна обрізка

Глибока або занадто рання обрізка стає стресом для рослини. Лоза може піти в ріст, а потім різко зупинитися, що ослаблює її імунітет. Обрізати слід обережно, враховуючи стан рослини, а не лише календар.

Залишки ягід і листя

Недозрілі грона й опале листя — місце зимівлі грибків, бактерій і шкідників. Якщо їх не прибрати, весною виноград почне з боротьби за виживання, а не з розвитку. Залишки краще винести з ділянки або спалити, щоб не дати хворобам поширюватися. Осіння чистка грядки дає лозі "чистий старт".

Підживлення восени

Восени добрива потрібні не для росту, а для зміцнення. Фосфор і калій допомагають підготувати виноград до зими, підвищують імунітет і забезпечують закладку якісних бруньок. А от азотні підживлення восени категорично не варто використовувати — вони провокують ріст пагонів, які не встигнуть визріти до морозів.

Ми вже писали про те, як зберігати виноград восени.

Раніше пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше розповідали про те, що зробити у вересні, щоб виноград не вимерз взимку.