Морковная муха - как защитить морковь от вредителя натуральным средством из лука

Как защитить морковь от морковной мухи — простой способ
Морковная муха — один из самых опасных вредителей, который способен испортить весь урожай. Однако защитить морковь можно простым и безопасным способом — с помощью лука.
Почему морковная муха опасна
Этот вредитель распространен в большинстве регионов и легко портит морковь. Личинки проникают в корнеплоды, делают в них ходы, из-за чего овощ чернеет и начинает гнить. Такую морковь невозможно хранить, и она теряет вкусовые свойства. Химические препараты дают результат, но их применяют лишь в крайних случаях — гораздо безопаснее использовать натуральные методы.
Как приготовить луковый настой
- Нарежьте половину крупного лука полукольцами.
- Залейте 4 л горячей воды (только что закипевшей).
- Оставьте на 24 часа настаиваться.
- Процедите и добавьте немного мыла.
Как применять средство
Полученную луково-мыльную жидкость перелейте в бутылку с распылителем. Обрабатывайте морковь 1-2 раза в неделю, равномерно увлажняя грядки. Регулярные опрыскивания защитят от вредителя без вреда для растений и урожая.
Луковый настой — простой, доступный и действенный способ спасти морковь от морковной мухи. Метод подходит для любого огорода, не требует затрат и позволяет сохранить урожай без химических средств.
