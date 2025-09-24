Видео
Главная Дом и огород Как защитить морковь от морковной мухи — простой способ

Как защитить морковь от морковной мухи — простой способ

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 22:34
Морковная муха - как защитить морковь от вредителя натуральным средством из лука
Морковь растет на грядке. Фото: Pinterest

Морковная муха — один из самых опасных вредителей, который способен испортить весь урожай. Однако защитить морковь можно простым и безопасным способом — с помощью лука.

Новини.LIVE делится рецептом натурального средства, которое поможет спасти морковь от вредителей.

Читайте также:

Почему морковная муха опасна

Этот вредитель распространен в большинстве регионов и легко портит морковь. Личинки проникают в корнеплоды, делают в них ходы, из-за чего овощ чернеет и начинает гнить. Такую морковь невозможно хранить, и она теряет вкусовые свойства. Химические препараты дают результат, но их применяют лишь в крайних случаях — гораздо безопаснее использовать натуральные методы.

Как приготовить луковый настой

  • Нарежьте половину крупного лука полукольцами.
  • Залейте 4 л горячей воды (только что закипевшей).
  • Оставьте на 24 часа настаиваться.
  • Процедите и добавьте немного мыла.

Как применять средство

Полученную луково-мыльную жидкость перелейте в бутылку с распылителем. Обрабатывайте морковь 1-2 раза в неделю, равномерно увлажняя грядки. Регулярные опрыскивания защитят от вредителя без вреда для растений и урожая.

Луковый настой — простой, доступный и действенный способ спасти морковь от морковной мухи. Метод подходит для любого огорода, не требует затрат и позволяет сохранить урожай без химических средств.

Напомним, мы писали о том, когда сажать тую осенью и как ухаживать.

Ранее мы рассказывали о том, как спасти компост от грызунов.

Также мы объясняли то, когда сажать озимый лук в октябре 2025.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
