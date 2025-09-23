Как бороться с осами во дворе - проверенные методы уничтожения гнезда и защиты

Как избавиться от ос во дворе — простые и безопасные способы
Осы часто селятся под крышей или на чердаке, особенно в августе-сентябре, когда созревают фрукты и ягоды. В это время они активно слетаются на запах сладких соков и могут стать опасными для человека.
Новини.LIVE делится действенными методами, как безопасно бороться с осами во дворе.
Защита перед началом работы
Перед тем как уничтожать осиное гнездо, наденьте плотную одежду с длинными рукавами, перчатки и головной убор с сеткой. Такая защита важна, потому что осы жалят в открытые участки тела, а для людей с аллергией их укусы могут быть особенно опасными.
Основные методы борьбы с осами
- Дихлофос. Если гнездо на чердаке или под крышей, обработайте его аэрозолем в вечернее время, когда осы менее активны. Делайте это быстро и осторожно.
- Жидкий дым. Обработайте поверхности возле гнезда - резкий запах отпугивает насекомых и заставляет их покидать место.
- Мыльный раствор. Залейте гнездо водой с жидким или хозяйственным мылом. Раствор блокирует доступ воздуха и быстро уничтожает ос.
- Приманки. Используйте арбузные кожуры или другие фрукты, предварительно обработав их инсектицидом. Такой способ отвлекает ос и постепенно уменьшает их количество.
Борьба с осами во дворе требует осторожности и проверенных средств. Использование дыма, мыльного раствора или приманок поможет безопасно избавиться от небольших гнезд и защитить территорию. Если же колония большая — лучше обратиться к специалистам, чтобы избежать риска для здоровья.
