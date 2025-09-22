Обновление почвы в теплице осенью - секреты плодородной земли

Как обновить почву в теплице осенью — простые советы садоводам
Чтобы теплица давала высокий урожай, почву нужно обновлять каждый год. Осень — лучшее время для этого. Есть четыре простых компонента, которые сделают землю рыхлой, плодородной и здоровой.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить почву в теплице осенью, чтобы весной получить богатый урожай.
Почему важно подкармливать тепличный грунт
За сезон земля в теплице истощается и закисляется. Без обновления она становится плотной, теряет питательные вещества и накапливает болезни. Осеннее удобрение возвращает почве плодородие.
Четыре компонента для обновления почвы в теплице
- Горчичный жмых — природный разрыхлитель и защита от патогенов. Достаточно 100-150 г на 1 м².
- Доломитовая мука — снижает кислотность и насыщает землю кальцием и магнием. Норма внесения — 300 г/м².
- Древесная зола — источник микроэлементов. Используйте по стакану на 1 м².
- Суперфосфат — обеспечивает обильное цветение и вкус плодов. Добавляйте 30-40 г/м².
Результат осенней подготовки
Подготовка почвы в теплице осенью 2025 года позволит растениям лучше укореняться, быстрее расти и обильно плодоносить. Использование этих компонентов обеспечит урожай вкусных и здоровых овощей в 2026 году.
