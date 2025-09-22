Оновлення ґрунту в теплиці восени - секрети родючої землі

Людина порається з ґрунтом у теплиці. Фото: Gardenuity

Щоб теплиця давала високий урожай, ґрунт потрібно оновлювати щороку. Осінь — найкращий час для цього. Є чотири простих компоненти, які зроблять землю пухкою, родючою й здоровою.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати ґрунт у теплиці восени, щоб навесні отримати багатий урожай.

Чому важливо підживлювати тепличний ґрунт

За сезон земля у теплиці виснажується й закислюється. Без оновлення вона стає щільною, втрачає поживні речовини та накопичує хвороби. Осіннє удобрення повертає ґрунту родючість.

Чотири компоненти для оновлення ґрунту в теплиці

Гірчична макуха — природний розпушувач і захист від патогенів. Достатньо 100-150 г на 1 м².

Доломітове борошно — знижує кислотність і насичує землю кальцієм та магнієм. Норма внесення — 300 г/м².

Деревна зола — джерело мікроелементів. Використовуйте по склянці на 1 м².

Суперфосфат — забезпечує рясне цвітіння й смак плодів. Додавайте 30-40 г/м².

Результат осінньої підготовки

Підготовка ґрунту в теплиці восени 2025 року дозволить рослинам краще вкорінюватися, швидше рости й рясно плодоносити. Використання цих компонентів забезпечить урожай смачних і здорових овочів у 2026 році.

