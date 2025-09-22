Відео
Головна Дім та город Як оновити ґрунт у теплиці восени — прості поради садівникам

Як оновити ґрунт у теплиці восени — прості поради садівникам

Дата публікації: 22 вересня 2025 23:45
Оновлення ґрунту в теплиці восени - секрети родючої землі
Людина порається з ґрунтом у теплиці. Фото: Gardenuity

Щоб теплиця давала високий урожай, ґрунт потрібно оновлювати щороку. Осінь — найкращий час для цього. Є чотири простих компоненти, які зроблять землю пухкою, родючою й здоровою.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати ґрунт у теплиці восени, щоб навесні отримати багатий урожай.

Читайте також:

Чому важливо підживлювати тепличний ґрунт

За сезон земля у теплиці виснажується й закислюється. Без оновлення вона стає щільною, втрачає поживні речовини та накопичує хвороби. Осіннє удобрення повертає ґрунту родючість.

Чотири компоненти для оновлення ґрунту в теплиці

  • Гірчична макуха — природний розпушувач і захист від патогенів. Достатньо 100-150 г на 1 м².
  • Доломітове борошно — знижує кислотність і насичує землю кальцієм та магнієм. Норма внесення — 300 г/м².
  • Деревна зола — джерело мікроелементів. Використовуйте по склянці на 1 м².
  • Суперфосфат — забезпечує рясне цвітіння й смак плодів. Додавайте 30-40 г/м².

Результат осінньої підготовки

Підготовка ґрунту в теплиці восени 2025 року дозволить рослинам краще вкорінюватися, швидше рости й рясно плодоносити. Використання цих компонентів забезпечить урожай смачних і здорових овочів у 2026 році.

Нагадаємо, ми писали про те, як легко очистити доріжки від бур’янів.

Раніше ми розповідали про те, як прибрати конденсат на вікнах.

Також ми пояснювали те, що робити з опалим листям у саду.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
