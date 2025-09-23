Як боротися з осами на подвір’ї - перевірені методи знищення гнізда та захисту

Оса крупним планом. Фото: Pinterest

Оси часто селяться під дахом чи на горищі, особливо у серпні-вересні, коли достигають фрукти та ягоди. У цей час вони активно злітаються на запах солодких соків і можуть стати небезпечними для людини.

Новини.LIVE ділиться дієвими методами, як безпечно боротися з осами на подвір’ї.

Реклама

Читайте також:

Захист перед початком роботи

Перед тим як знищувати осине гніздо, надіньте щільний одяг із довгими рукавами, рукавички та головний убір із сіткою. Такий захист важливий, бо оси жалять у відкриті ділянки тіла, а для людей із алергією їхні укуси можуть бути особливо небезпечними.

Основні методи боротьби з осами

Дихлофос. Якщо гніздо на горищі чи під дахом, обробіть його аерозолем у вечірній час, коли оси менш активні. Робіть це швидко та обережно.

Якщо гніздо на горищі чи під дахом, обробіть його аерозолем у вечірній час, коли оси менш активні. Робіть це швидко та обережно. Рідкий дим. Обробіть поверхні біля гнізда — різкий запах відлякує комах і змушує їх покидати місце.

Обробіть поверхні біля гнізда — різкий запах відлякує комах і змушує їх покидати місце. Мильний розчин. Залийте гніздо водою з рідким чи господарським милом. Розчин блокує доступ повітря й швидко знищує ос.

Залийте гніздо водою з рідким чи господарським милом. Розчин блокує доступ повітря й швидко знищує ос. Приманки. Використовуйте кавунові шкірки або інші фрукти, попередньо обробивши їх інсектицидом. Такий спосіб відволікає ос і поступово зменшує їхню кількість.

Боротьба з осами на подвір’ї вимагає обережності та перевірених засобів. Використання диму, мильного розчину чи приманок допоможе безпечно позбутися невеликих гнізд і захистити територію. Якщо ж колонія велика — краще звернутися до фахівців, щоб уникнути ризику для здоров’я.

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко очистити овочі від ґрунту.

Раніше ми розповідали про те, як виростити зелень на підвіконні.

Також ми пояснювали те, як оновити ґрунт у теплиці восени.