Головна Дім та город Як позбутися ос на подвір’ї — прості й безпечні способи

Як позбутися ос на подвір’ї — прості й безпечні способи

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:40
Як боротися з осами на подвір’ї - перевірені методи знищення гнізда та захисту
Оса крупним планом. Фото: Pinterest

Оси часто селяться під дахом чи на горищі, особливо у серпні-вересні, коли достигають фрукти та ягоди. У цей час вони активно злітаються на запах солодких соків і можуть стати небезпечними для людини.

Новини.LIVE ділиться дієвими методами, як безпечно боротися з осами на подвір’ї.

Читайте також:

Захист перед початком роботи

Перед тим як знищувати осине гніздо, надіньте щільний одяг із довгими рукавами, рукавички та головний убір із сіткою. Такий захист важливий, бо оси жалять у відкриті ділянки тіла, а для людей із алергією їхні укуси можуть бути особливо небезпечними.

Основні методи боротьби з осами

  • Дихлофос. Якщо гніздо на горищі чи під дахом, обробіть його аерозолем у вечірній час, коли оси менш активні. Робіть це швидко та обережно.
  • Рідкий дим. Обробіть поверхні біля гнізда — різкий запах відлякує комах і змушує їх покидати місце.
  • Мильний розчин. Залийте гніздо водою з рідким чи господарським милом. Розчин блокує доступ повітря й швидко знищує ос.
  • Приманки. Використовуйте кавунові шкірки або інші фрукти, попередньо обробивши їх інсектицидом. Такий спосіб відволікає ос і поступово зменшує їхню кількість.

Боротьба з осами на подвір’ї вимагає обережності та перевірених засобів. Використання диму, мильного розчину чи приманок допоможе безпечно позбутися невеликих гнізд і захистити територію. Якщо ж колонія велика — краще звернутися до фахівців, щоб уникнути ризику для здоров’я.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
