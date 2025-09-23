Відео
Дім та город

Як швидко очистити овочі від ґрунту — простий трюк із пакетом

Як швидко очистити овочі від ґрунту — простий трюк із пакетом

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 02:45
Як швидко очистити овочі від ґрунту целофановим пакетом - ефективний спосіб без бруду
Кошик із овочами. Фото: Pixabay

Після збору врожаю овочі потрібно очистити від землі, щоб вони довше зберігалися. Є простий трюк із целофановим пакетом, який дозволяє зробити це за хвилину без бруду й зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, як правильно очистити овочі від ґрунту вдома чи після збору врожаю.

Читайте також:

Чому важливо очищати овочі від землі

Залишки ґрунту сприяють гниттю та скорочують термін зберігання врожаю. Чисті плоди краще лежать у погребі чи холодильнику й довше зберігають смак.

Простий спосіб з пакетом і сіллю

  1. Візьміть міцний целофановий пакет.
  2. Покладіть туди моркву, картоплю чи буряк.
  3. Додайте жменю харчової солі.
  4. Щільно зав’яжіть пакет і активно струсіть його протягом хвилини.
  5. Витрусіть бруд і залишки солі — овочі готові до зберігання.

Які овочі не варто очищати таким методом

Не використовуйте цей спосіб для плодів із тонкою шкіркою — огірків, помідорів, редиски чи хрону. Вони потребують делікатного чищення щіткою або водою.

Очищення овочів від ґрунту можна зробити простим і швидким способом. Використання целофанового пакета та солі допомагає підготувати урожай до зберігання без зайвого бруду й зусиль.

Ми вже розповідали про те, як змусити огірки плодоносити до морозів.

Також раніше пояснювали те, що зробити з компостною купою в листопаді.

Детальніше ми розповідали про те, які культури не варто садити поспіль.

врожай овочі лайфхаки поради ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
