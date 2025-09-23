Як швидко очистити овочі від ґрунту целофановим пакетом - ефективний спосіб без бруду

Як швидко очистити овочі від ґрунту — простий трюк із пакетом
Після збору врожаю овочі потрібно очистити від землі, щоб вони довше зберігалися. Є простий трюк із целофановим пакетом, який дозволяє зробити це за хвилину без бруду й зайвих зусиль.
Новини.LIVE розповідає, як правильно очистити овочі від ґрунту вдома чи після збору врожаю.
Чому важливо очищати овочі від землі
Залишки ґрунту сприяють гниттю та скорочують термін зберігання врожаю. Чисті плоди краще лежать у погребі чи холодильнику й довше зберігають смак.
Простий спосіб з пакетом і сіллю
- Візьміть міцний целофановий пакет.
- Покладіть туди моркву, картоплю чи буряк.
- Додайте жменю харчової солі.
- Щільно зав’яжіть пакет і активно струсіть його протягом хвилини.
- Витрусіть бруд і залишки солі — овочі готові до зберігання.
Які овочі не варто очищати таким методом
Не використовуйте цей спосіб для плодів із тонкою шкіркою — огірків, помідорів, редиски чи хрону. Вони потребують делікатного чищення щіткою або водою.
Очищення овочів від ґрунту можна зробити простим і швидким способом. Використання целофанового пакета та солі допомагає підготувати урожай до зберігання без зайвого бруду й зусиль.
