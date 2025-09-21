Відео
Що зробити з компостною купою в листопаді — три корисні поради

Що зробити з компостною купою в листопаді — три корисні поради

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 02:45
Що робити з компостною купою у листопаді - поради для швидкого дозрівання
Компостна купа на городі. Фото: Gardening Know How

У листопаді дачникам важливо підготувати компостну купу до зими. Правильні дії допоможуть зберегти тепло й забезпечити швидке дозрівання натурального добрива.

Новини.LIVE розповідають, що варто зробити з компостною купою восени, щоб навесні отримати якісний компост.

Читайте також:

Чому важливо доглядати за компостною купою восени

Компостна купа — це джерело натурального добрива. У листопаді вона потребує догляду, щоб процес розкладання тривав навіть у холодний сезон.

Як підготувати компостну купу до зими

  • Перемішати верхній шар. Роблять це раз на два тижні для кращого повітрообміну.
  • Полити гарячою водою. Особливо важливо після сухої осені. У воду можна додати гній, щоб пришвидшити дозрівання.
  • Вкрити органікою. Шар із листя, гілок або землі до 40 см допоможе зберегти температуру й захистити купу від промокання.

Який результат дає підживлення компостної купи восени

Завдяки цим простим діям навесні компост буде готовим до використання як ефективне натуральне добриво. Це покращить ґрунт і допоможе виростити здорові рослини без хімії.

Правильний догляд за компостною купою в листопаді 2025 року допоможе зберегти тепло, прискорити дозрівання та навесні отримати якісне органічне добриво.

Ми пояснювали те, як очистити ґрунт від дротяника та хруща.

Також розповідали про те, як позбутися ведмедки на городі.

Раніше повідомлялося про те, як складати дрова на зиму, щоб вони не зіпсувалися.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
