Що робити з компостною купою у листопаді - поради для швидкого дозрівання

Компостна купа на городі. Фото: Gardening Know How

У листопаді дачникам важливо підготувати компостну купу до зими. Правильні дії допоможуть зберегти тепло й забезпечити швидке дозрівання натурального добрива.

У листопаді дачникам важливо підготувати компостну купу до зими. Правильні дії допоможуть зберегти тепло й забезпечити швидке дозрівання натурального добрива.

Чому важливо доглядати за компостною купою восени

Компостна купа — це джерело натурального добрива. У листопаді вона потребує догляду, щоб процес розкладання тривав навіть у холодний сезон.

Як підготувати компостну купу до зими

Перемішати верхній шар. Роблять це раз на два тижні для кращого повітрообміну.

Полити гарячою водою. Особливо важливо після сухої осені. У воду можна додати гній, щоб пришвидшити дозрівання.

Вкрити органікою. Шар із листя, гілок або землі до 40 см допоможе зберегти температуру й захистити купу від промокання.

Який результат дає підживлення компостної купи восени

Завдяки цим простим діям навесні компост буде готовим до використання як ефективне натуральне добриво. Це покращить ґрунт і допоможе виростити здорові рослини без хімії.

Правильний догляд за компостною купою в листопаді 2025 року допоможе зберегти тепло, прискорити дозрівання та навесні отримати якісне органічне добриво.

