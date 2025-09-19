Як позбутися ведмедки - ефективні та безпечні методи боротьби на городі й у саду

Ведмедка, що знищує рослини. Фото: Pinterest

Ведмедка — один із найнебезпечніших шкідників на городі та в саду. Вона швидко розмножується й нищить урожай, тому боротися з нею потрібно негайно.

Новини.LIVE розповідають, як ефективно знищити ведмедку без шкоди для рослин і зберегти врожай.

Чому небезпечна ведмедка

Капустянка пошкоджує практично всі культури: злаки, картоплю, моркву, буряки, капусту, огірки, томати та навіть плодові дерева у молодих садах. Самка відкладає до 300 яєць за раз, тому без своєчасних заходів можна втратити врожай.

Ведмедка крупним планом. Фото: Pinterest

Простi способи боротьби

Мильний розчин. Залийте місця скупчення комах мильною водою або розчином прального порошку. Ведмедки виходять на поверхню, де їх можна зібрати.

Залийте місця скупчення комах мильною водою або розчином прального порошку. Ведмедки виходять на поверхню, де їх можна зібрати. Солодкі пастки. Укопайте банку з варенням на рівні ґрунту. Комахи заповзають усередину та вже не вибираються.

Укопайте банку з варенням на рівні ґрунту. Комахи заповзають усередину та вже не вибираються. Пастка з пивом. Пляшку з пивом встановіть під кутом 45°, так щоб горло було врівень із землею. Аромат приваблює капустянку, і вона тоне всередині.

Народні засоби

Настій валеріани. У 10 л води розчиніть 3 ст. л. настоянки. Щотижня після поливу виливайте склянку під кожну рослину протягом 3-4 тижнів.

У 10 л води розчиніть 3 ст. л. настоянки. Щотижня після поливу виливайте склянку під кожну рослину протягом 3-4 тижнів. Курячий послід. Перед посадкою картоплі пролийте грядки настоєм посліду (1 кг на 12 л води) або обробіть бульби препаратом від ґрунтових шкідників.

Природний захист

Квіти-відлякувачі. Посадіть чорнобривці, календулу чи хризантеми. Їхній аромат і речовини з коріння відлякують шкідника.

Ведмедка на зеленому листку. Фото: Freepik

Профілактика

Щоб ведмедка не з’являлася знову, важливо дотримуватися простих правил:

регулярно розпушуйте та перекопуйте ґрунт, особливо навесні та восени;

не залишайте на ділянці купи гною, компосту чи вологих рослинних решток — це ідеальне місце для кладок яєць;

використовуйте мульчу з сухих матеріалів, яка не приваблює шкідника;

чергуйте культури на грядках, щоб ускладнити поширення комах.

Боротися з ведмедкою потрібно комплексно: поєднувати пастки, настої та природний захист. Не забувайте про профілактику — регулярно розпушуйте ґрунт і не залишайте на ділянці вологі купи гною чи компосту, де шкідник може розмножуватися. Такий підхід допоможе значно зменшити популяцію капустянки й урятувати врожай.

