Как избавиться от медведки - эффективные и безопасные методы борьбы на огороде и в саду

Медведка, уничтожающая растения. Фото: Pinterest

Медведка — один из самых опасных вредителей на огороде и в саду. Она быстро размножается и уничтожает урожай, поэтому бороться с ней нужно немедленно.

Новини.LIVE рассказывают, как эффективно уничтожить медведку без вреда для растений и сохранить урожай.

Реклама

Читайте также:

Чем опасна медведка

Медведка повреждает практически все культуры: злаки, картофель, морковь, свеклу, капусту, огурцы, томаты и даже плодовые деревья в молодых садах. Самка откладывает до 300 яиц за раз, поэтому без своевременных мер можно потерять урожай.

Медведка крупным планом. Фото: Pinterest

Простые способы борьбы

Мыльный раствор. Залейте места скопления насекомых мыльной водой или раствором стирального порошка. Медведки выходят на поверхность, где их можно собрать.

Залейте места скопления насекомых мыльной водой или раствором стирального порошка. Медведки выходят на поверхность, где их можно собрать. Сладкие ловушки. Вкопайте банку с вареньем на уровне почвы. Насекомые заползают внутрь и уже не выбираются.

Вкопайте банку с вареньем на уровне почвы. Насекомые заползают внутрь и уже не выбираются. Ловушка с пивом. Бутылку с пивом установите под углом 45°, так чтобы горлышко было вровень с землей. Аромат привлекает медведки, и она тонет внутри.

Народные средства

Настой валерианы. В 10 л воды растворите 3 ст. л. настойки. Еженедельно после полива выливайте стакан под каждое растение в течение 3-4 недель.

В 10 л воды растворите 3 ст. л. настойки. Еженедельно после полива выливайте стакан под каждое растение в течение 3-4 недель. Куриный помет. Перед посадкой картофеля пролейте грядки настоем помета (1 кг на 12 л воды) или обработайте клубни препаратом от почвенных вредителей.

Естественная защита

Цветы-отпугиватели. Посадите бархатцы, календулу или хризантемы. Их аромат и вещества из корней отпугивают вредителя.

Медведка на зеленом листке. Фото: Freepik

Профилактика

Чтобы медведка не появлялась снова, важно соблюдать простые правила:

регулярно рыхлите и перекапывайте почву, особенно весной и осенью;

не оставляйте на участке кучи навоза, компоста или влажных растительных остатков — это идеальное место для кладок яиц;

используйте мульчу из сухих материалов, которая не привлекает вредителя;

чередуйте культуры на грядках, чтобы усложнить распространение насекомых.

Бороться с медведкой нужно комплексно: сочетать ловушки, настои и естественную защиту. Не забывайте о профилактике — регулярно рыхлите почву и не оставляйте на участке влажные кучи навоза или компоста, где вредитель может размножаться. Такой подход поможет значительно уменьшить популяцию медведки и спасти урожай.

Мы уже писали о том, как и чем подкормить голубику осенью.

Ранее сообщалось о том, как навсегда избавиться от хрена на огороде.

Также мы объясняли то, как пересадить магнолию осенью.

Подробнее мы рассказывали о том, как вырастить японское чудо в Украине.

Интересно будет также узнать о том, как складывать дрова на зиму, чтобы они не испортились.