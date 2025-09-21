Что делать с компостной кучей в ноябре - советы для быстрого созревания

Что сделать с компостной кучей в ноябре — три полезных совета
В ноябре дачникам важно подготовить компостную кучу к зиме. Правильные действия помогут сохранить тепло и обеспечить быстрое созревание натурального удобрения.
Новини.LIVE рассказывают, что стоит сделать с компостной кучей осенью, чтобы весной получить качественный компост.
Почему важно ухаживать за компостной кучей осенью
Компостная куча — это источник натурального удобрения. В ноябре она нуждается в уходе, чтобы процесс разложения продолжался даже в холодный сезон.
Как подготовить компостную кучу к зиме
- Перемешать верхний слой. Делают это раз в две недели для лучшего воздухообмена.
- Полить горячей водой. Особенно важно после сухой осени. В воду можно добавить навоз, чтобы ускорить созревание.
- Укрыть органикой. Слой из листьев, веток или земли до 40 см поможет сохранить температуру и защитить кучу от промокания.
Какой результат дает подкормка компостной кучи осенью
Благодаря этим простым действиям весной компост будет готов к использованию как эффективное натуральное удобрение. Это улучшит почву и поможет вырастить здоровые растения без химии.
Правильный уход за компостной кучей в ноябре 2025 года поможет сохранить тепло, ускорить созревание и весной получить качественное органическое удобрение.
Мы объясняли то, как очистить почву от проволочника и майского жука.
Также рассказывали о том, как избавиться от медведки на огороде.
Ранее сообщалось о том, как складывать дрова на зиму, чтобы они не испортились.
Читайте Новини.LIVE!