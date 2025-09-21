Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что сделать с компостной кучей в ноябре — три полезных совета

Что сделать с компостной кучей в ноябре — три полезных совета

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 02:45
Что делать с компостной кучей в ноябре - советы для быстрого созревания
Компостная куча на огороде. Фото: Gardening Know How

В ноябре дачникам важно подготовить компостную кучу к зиме. Правильные действия помогут сохранить тепло и обеспечить быстрое созревание натурального удобрения.

Новини.LIVE рассказывают, что стоит сделать с компостной кучей осенью, чтобы весной получить качественный компост.

Реклама
Читайте также:

Почему важно ухаживать за компостной кучей осенью

Компостная куча — это источник натурального удобрения. В ноябре она нуждается в уходе, чтобы процесс разложения продолжался даже в холодный сезон.

Как подготовить компостную кучу к зиме

  • Перемешать верхний слой. Делают это раз в две недели для лучшего воздухообмена.
  • Полить горячей водой. Особенно важно после сухой осени. В воду можно добавить навоз, чтобы ускорить созревание.
  • Укрыть органикой. Слой из листьев, веток или земли до 40 см поможет сохранить температуру и защитить кучу от промокания.

Какой результат дает подкормка компостной кучи осенью

Благодаря этим простым действиям весной компост будет готов к использованию как эффективное натуральное удобрение. Это улучшит почву и поможет вырастить здоровые растения без химии.

Правильный уход за компостной кучей в ноябре 2025 года поможет сохранить тепло, ускорить созревание и весной получить качественное органическое удобрение.

Мы объясняли то, как очистить почву от проволочника и майского жука.

Также рассказывали о том, как избавиться от медведки на огороде.

Ранее сообщалось о том, как складывать дрова на зиму, чтобы они не испортились.

урожай советы огород сад компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации