Как быстро очистить овощи от грунта целлофановым пакетом - эффективный способ без грязи

После сбора урожая овощи нужно очистить от земли, чтобы они дольше хранились. Есть простой трюк с целлофановым пакетом, который позволяет сделать это за минуту без грязи и лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно очистить овощи от почвы дома или после сбора урожая.

Почему важно очищать овощи от земли

Остатки почвы способствуют гниению и сокращают срок хранения урожая. Чистые плоды лучше лежат в погребе или холодильнике и дольше сохраняют вкус.

Простой способ с пакетом и солью

Возьмите прочный целлофановый пакет. Положите туда морковь, картофель или свеклу. Добавьте горсть пищевой соли. Плотно завяжите пакет и активно встряхните его в течение минуты. Вытряхните грязь и остатки соли — овощи готовы к хранению.

Какие овощи не стоит очищать таким методом

Не используйте этот способ для плодов с тонкой кожурой — огурцов, помидоров, редиса или хрена. Они требуют деликатной чистки щеткой или водой.

Очистку овощей от грунта можно сделать простым и быстрым способом. Использование целлофанового пакета и соли помогает подготовить урожай к хранению без лишней грязи и усилий.

