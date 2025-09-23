Видео
Как быстро очистить овощи от почвы — простой трюк с пакетом

Дата публикации 23 сентября 2025 02:45
Как быстро очистить овощи от грунта целлофановым пакетом - эффективный способ без грязи
Корзина с овощами. Фото: Pixabay

После сбора урожая овощи нужно очистить от земли, чтобы они дольше хранились. Есть простой трюк с целлофановым пакетом, который позволяет сделать это за минуту без грязи и лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно очистить овощи от почвы дома или после сбора урожая.

Читайте также:

Почему важно очищать овощи от земли

Остатки почвы способствуют гниению и сокращают срок хранения урожая. Чистые плоды лучше лежат в погребе или холодильнике и дольше сохраняют вкус.

Простой способ с пакетом и солью

  1. Возьмите прочный целлофановый пакет.
  2. Положите туда морковь, картофель или свеклу.
  3. Добавьте горсть пищевой соли.
  4. Плотно завяжите пакет и активно встряхните его в течение минуты.
  5. Вытряхните грязь и остатки соли — овощи готовы к хранению.

Какие овощи не стоит очищать таким методом

Не используйте этот способ для плодов с тонкой кожурой — огурцов, помидоров, редиса или хрена. Они требуют деликатной чистки щеткой или водой.

Очистку овощей от грунта можно сделать простым и быстрым способом. Использование целлофанового пакета и соли помогает подготовить урожай к хранению без лишней грязи и усилий.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
