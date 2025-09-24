Защита компоста от грызунов - натуральные методы и эффективные средства отпугивания

Куча компоста на заднем дворе. Фото: Epic Gardening

Компостная яма часто привлекает мышей и крыс, а иногда и других мелких животных, которые ищут тепло и пищу. Проблема в том, что грызуны быстро портят органические отходы и делают компост непригодным для использования.

Новини.LIVE делится действенными средствами отпугивания без химии.

Реклама

Читайте также:

Почему грызуны вредят компосту

Мыши и крысы не только находят в компосте пищу и строят там жилье. Они также могут переносить опасные инфекции, из-за чего испорченный компост становится угрозой для огорода. Поэтому важно вовремя позаботиться о защите.

Натуральные средства отпугивания

Растения с резким запахом. Высаживайте рядом с компостом лук, чеснок или мяту. Их аромат грызуны не переносят.

Высаживайте рядом с компостом лук, чеснок или мяту. Их аромат грызуны не переносят. Цитрусовые кожуры. Бросайте в компост небольшое количество апельсиновых или лимонных корок. Они меняют среду и отпугивают мышей.

Шумовой метод

Подвесьте металлические банки на веревку и закрепите возле компостной кучи. Когда дует ветер или есть движение, банки создают громкий звук, который отпугивает грызунов, особенно ночью, когда они наиболее активны. Также можно использовать старые крышки или металлические предметы, которые при столкновении издают резкий звон. Для лучшего эффекта следует менять место подвешивания банок каждые несколько дней, чтобы грызуны не привыкали к звуку.

Защита компоста от грызунов не требует химии. Используя запаховые и шумовые методы, можно сохранить органику от порчи и получить качественный компост для огорода. Помните: как спасти компост от грызунов осенью — вопрос профилактики, ведь легче предотвратить проблему, чем потом перерабатывать испорченную кучу.

Мы уже рассказывали о том, что делать с опавшими листьями в саду.

Также ранее объясняли то, что сделать с компостной кучей в ноябре.

Подробнее мы рассказывали о том, как заготовить семена помидоров дома.