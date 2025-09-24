Відео
Головна Дім та город Як врятувати компост від гризунів — перевірені засоби захисту

Як врятувати компост від гризунів — перевірені засоби захисту

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 02:50
Захист компосту від гризунів - натуральні методи та ефективні засоби відлякування
Купа компосту на задньому дворі. Фото: Epic Gardening

Компостна яма часто приваблює мишей і щурів, а іноді й інших дрібних тварин, які шукають тепло та їжу. Проблема в тому, що гризуни швидко псують органічні відходи й роблять компост непридатним для використання.

Новини.LIVE ділиться дієвими засобами відлякування без хімії.

Чому гризуни шкодять компосту

Миші й щури не лише знаходять у компості їжу та будують там житло. Вони також можуть переносити небезпечні інфекції, через що зіпсований компост стає загрозою для городу. Тому важливо вчасно подбати про захист.

Натуральні засоби відлякування

  • Рослини з різким запахом. Висаджуйте поруч із компостом цибулю, часник чи м’яту. Їхній аромат гризуни не переносять.
  • Цитрусові шкірки. Кидайте у компост невелику кількість апельсинових чи лимонних кірок. Вони змінюють середовище й відлякують мишей.

Шумовий метод

Підвісьте металеві банки на мотузку й закріпіть біля компостної купи. Коли дме вітер або є рух, банки створюють гучний звук, що відлякує гризунів, особливо вночі, коли вони найактивніші. Також можна використати старі кришки чи металеві предмети, які при зіткненні видають різкий дзвін. Для кращого ефекту варто змінювати місце підвішування банок кожні кілька днів, аби гризуни не звикали до звуку.

Захист компосту від гризунів не потребує хімії. Використовуючи запахові та шумові методи, можна зберегти органіку від псування й отримати якісний компост для городу. Пам’ятайте: як врятувати компост від гризунів восени — питання профілактики, адже легше запобігти проблемі, ніж потім переробляти зіпсовану купу.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
