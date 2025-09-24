Когда надо сажать туи осенью - лучшее время, правила и уход за саженцами

Человек сажает тую. Фото: Pinterest

Осенью туи приживаются лучше, чем весной: корни успевают укрепиться, а кусты без проблем переживают морозы. Правильная посадка и уход за туями осенью - залог красивой живой изгороди и здоровых деревьев.

Новини.LIVE делятся советами, когда сажать тую осенью и как правильно ухаживать за ней.

Когда высаживать тую осенью

В регионах с мягким климатом тую можно сажать осенью без риска.

Важно сделать это за 3-4 недели до первых морозов, чтобы корни успели прижиться.

Если участок открытый и солнечный, лучше дождаться весны, чтобы избежать ожогов.

Как правильно сажать тую

Выкопайте яму, чуть больше земляного кома из горшка.

Поставьте саженец так, чтобы корневая шейка была выше уровня земли.

Засыпьте плодородной почвой, слегка уплотните и хорошо полейте.

Для лучшего укоренения можно добавить в воду стимулятор роста.

Уход после посадки

Молодые саженцы обязательно мульчируют, чтобы защитить корни от мороза.

На зиму деревья можно укрыть, особенно если они посажены поздней осенью.

Полив должен быть регулярным, но без застоя воды.

Туи хорошо растут рядом с другими хвойниками, но не стоит сажать их возле пионов или березы.

Осенняя посадка туи — отличный способ украсить двор вечнозелеными деревьями. Соблюдение правил посадки и простой уход помогут саженцам легко пережить зиму и активно расти весной.

