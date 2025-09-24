Когда надо сажать туи осенью - лучшее время, правила и уход за саженцами

Когда сажать тую осенью и как ухаживать — советы садоводам
Осенью туи приживаются лучше, чем весной: корни успевают укрепиться, а кусты без проблем переживают морозы. Правильная посадка и уход за туями осенью - залог красивой живой изгороди и здоровых деревьев.
Новини.LIVE делятся советами, когда сажать тую осенью и как правильно ухаживать за ней.
Когда высаживать тую осенью
- В регионах с мягким климатом тую можно сажать осенью без риска.
- Важно сделать это за 3-4 недели до первых морозов, чтобы корни успели прижиться.
- Если участок открытый и солнечный, лучше дождаться весны, чтобы избежать ожогов.
Как правильно сажать тую
- Выкопайте яму, чуть больше земляного кома из горшка.
- Поставьте саженец так, чтобы корневая шейка была выше уровня земли.
- Засыпьте плодородной почвой, слегка уплотните и хорошо полейте.
- Для лучшего укоренения можно добавить в воду стимулятор роста.
Уход после посадки
- Молодые саженцы обязательно мульчируют, чтобы защитить корни от мороза.
- На зиму деревья можно укрыть, особенно если они посажены поздней осенью.
- Полив должен быть регулярным, но без застоя воды.
- Туи хорошо растут рядом с другими хвойниками, но не стоит сажать их возле пионов или березы.
Осенняя посадка туи — отличный способ украсить двор вечнозелеными деревьями. Соблюдение правил посадки и простой уход помогут саженцам легко пережить зиму и активно расти весной.
