Главная Дом и огород Когда сажать тую осенью и как ухаживать — советы садоводам

Когда сажать тую осенью и как ухаживать — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 07:41
Когда надо сажать туи осенью - лучшее время, правила и уход за саженцами
Человек сажает тую. Фото: Pinterest

Осенью туи приживаются лучше, чем весной: корни успевают укрепиться, а кусты без проблем переживают морозы. Правильная посадка и уход за туями осенью - залог красивой живой изгороди и здоровых деревьев.

Новини.LIVE делятся советами, когда сажать тую осенью и как правильно ухаживать за ней.

Когда высаживать тую осенью

  • В регионах с мягким климатом тую можно сажать осенью без риска.
  • Важно сделать это за 3-4 недели до первых морозов, чтобы корни успели прижиться.
  • Если участок открытый и солнечный, лучше дождаться весны, чтобы избежать ожогов.

Как правильно сажать тую

  • Выкопайте яму, чуть больше земляного кома из горшка.
  • Поставьте саженец так, чтобы корневая шейка была выше уровня земли.
  • Засыпьте плодородной почвой, слегка уплотните и хорошо полейте.
  • Для лучшего укоренения можно добавить в воду стимулятор роста.

Уход после посадки

  • Молодые саженцы обязательно мульчируют, чтобы защитить корни от мороза.
  • На зиму деревья можно укрыть, особенно если они посажены поздней осенью.
  • Полив должен быть регулярным, но без застоя воды.
  • Туи хорошо растут рядом с другими хвойниками, но не стоит сажать их возле пионов или березы.

Осенняя посадка туи — отличный способ украсить двор вечнозелеными деревьями. Соблюдение правил посадки и простой уход помогут саженцам легко пережить зиму и активно расти весной.

растения советы сад дом туя
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
