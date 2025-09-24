Відео
Головна Дім та город Коли садити тую восени і як доглядати — поради садівникам

Коли садити тую восени і як доглядати — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 07:41
Коли треба садити туї восени - найкращий час, правила і догляд за саджанцями
Людина саджає тую. Фото: Pinterest

Восени туї приживаються краще, ніж навесні: коріння встигає зміцнитися, а кущі без проблем переживають морози. Правильна посадка і догляд за туями восени — запорука красивої живої огорожі та здорових дерев.

Новини.LIVE діляться порадами, коли садити тую восени та як правильно доглядати за нею.

Коли висаджувати тую восени

  • У регіонах із м’яким кліматом тую можна садити восени без ризику.
  • Важливо зробити це за 3-4 тижні до перших морозів, щоб коріння встигло прижитися.
  • Якщо ділянка відкрита та сонячна, краще дочекатися весни, щоб уникнути опіків.

Як правильно садити тую

  • Викопайте яму, трохи більшу за земляний ком із горщика.
  • Поставте саджанець так, щоб коренева шийка була вище рівня землі.
  • Засипте родючим ґрунтом, злегка ущільніть і добре полийте.
  • Для кращого укорінення можна додати у воду стимулятор росту.

Догляд після посадки

  • Молоді саджанці обов’язково мульчують, щоб захистити коріння від морозу.
  • На зиму дерева можна вкрити, особливо якщо вони посаджені пізно восени.
  • Полив має бути регулярним, але без застою води.
  • Туї добре ростуть поруч із іншими хвойниками, але не варто садити їх біля півоній чи берези.

Осіння посадка туї — чудовий спосіб украсити подвір’я вічнозеленими деревами. Дотримання правил посадки та простий догляд допоможуть саджанцям легко пережити зиму й активно рости навесні.

рослини поради сад будинок туя
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
