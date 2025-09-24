Коли треба садити туї восени - найкращий час, правила і догляд за саджанцями

Коли садити тую восени і як доглядати — поради садівникам
Восени туї приживаються краще, ніж навесні: коріння встигає зміцнитися, а кущі без проблем переживають морози. Правильна посадка і догляд за туями восени — запорука красивої живої огорожі та здорових дерев.
Новини.LIVE діляться порадами, коли садити тую восени та як правильно доглядати за нею.
Коли висаджувати тую восени
- У регіонах із м’яким кліматом тую можна садити восени без ризику.
- Важливо зробити це за 3-4 тижні до перших морозів, щоб коріння встигло прижитися.
- Якщо ділянка відкрита та сонячна, краще дочекатися весни, щоб уникнути опіків.
Як правильно садити тую
- Викопайте яму, трохи більшу за земляний ком із горщика.
- Поставте саджанець так, щоб коренева шийка була вище рівня землі.
- Засипте родючим ґрунтом, злегка ущільніть і добре полийте.
- Для кращого укорінення можна додати у воду стимулятор росту.
Догляд після посадки
- Молоді саджанці обов’язково мульчують, щоб захистити коріння від морозу.
- На зиму дерева можна вкрити, особливо якщо вони посаджені пізно восени.
- Полив має бути регулярним, але без застою води.
- Туї добре ростуть поруч із іншими хвойниками, але не варто садити їх біля півоній чи берези.
Осіння посадка туї — чудовий спосіб украсити подвір’я вічнозеленими деревами. Дотримання правил посадки та простий догляд допоможуть саджанцям легко пережити зиму й активно рости навесні.
