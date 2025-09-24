Коли треба садити туї восени - найкращий час, правила і догляд за саджанцями

Людина саджає тую. Фото: Pinterest

Восени туї приживаються краще, ніж навесні: коріння встигає зміцнитися, а кущі без проблем переживають морози. Правильна посадка і догляд за туями восени — запорука красивої живої огорожі та здорових дерев.

Новини.LIVE діляться порадами, коли садити тую восени та як правильно доглядати за нею.

Коли висаджувати тую восени

У регіонах із м’яким кліматом тую можна садити восени без ризику.

Важливо зробити це за 3-4 тижні до перших морозів, щоб коріння встигло прижитися.

Якщо ділянка відкрита та сонячна, краще дочекатися весни, щоб уникнути опіків.

Як правильно садити тую

Викопайте яму, трохи більшу за земляний ком із горщика.

Поставте саджанець так, щоб коренева шийка була вище рівня землі.

Засипте родючим ґрунтом, злегка ущільніть і добре полийте.

Для кращого укорінення можна додати у воду стимулятор росту.

Догляд після посадки

Молоді саджанці обов’язково мульчують, щоб захистити коріння від морозу.

На зиму дерева можна вкрити, особливо якщо вони посаджені пізно восени.

Полив має бути регулярним, але без застою води.

Туї добре ростуть поруч із іншими хвойниками, але не варто садити їх біля півоній чи берези.

Осіння посадка туї — чудовий спосіб украсити подвір’я вічнозеленими деревами. Дотримання правил посадки та простий догляд допоможуть саджанцям легко пережити зиму й активно рости навесні.

