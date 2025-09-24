Морквяна муха - як захистити моркву від шкідника натуральним засобом з цибулі

Як захистити моркву від морквяної мухи — простий спосіб
Морквяна муха — один із найнебезпечніших шкідників, що здатний зіпсувати весь урожай. Проте захистити моркву можна простим і безпечним способом — за допомогою цибулі.
Чому морквяна муха небезпечна
Цей шкідник поширений у більшості регіонів і легко псує моркву. Личинки проникають у коренеплоди, роблять у них ходи, через що овоч чорніє й починає гнити. Таку моркву неможливо зберігати, і вона втрачає смакові властивості. Хімічні препарати дають результат, але їх застосовують лише у крайніх випадках — набагато безпечніше використати натуральні методи.
Як приготувати цибулевий настій
- Наріжте половину великої цибулини півкільцями.
- Залийте 4 л гарячої води (щойно закипілої).
- Залиште на 24 години настоюватися.
- Процідіть і додайте трохи мила.
Як застосовувати засіб
Отриману цибулево-мильну рідину перелийте у пляшку з розпилювачем. Обробляйте моркву 1-2 рази на тиждень, рівномірно зволожуючи грядки. Регулярні обприскування захистять від шкідника без шкоди для рослин і врожаю.
Цибулевий настій — простий, доступний і дієвий спосіб врятувати моркву від морквяної мухи. Метод підходить для будь-якого городу, не потребує витрат і дозволяє зберегти урожай без хімічних засобів.
