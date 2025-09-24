Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як захистити моркву від морквяної мухи — простий спосіб

Як захистити моркву від морквяної мухи — простий спосіб

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 22:34
Морквяна муха - як захистити моркву від шкідника натуральним засобом з цибулі
Морква росте на грядці. Фото: Pinterest

Морквяна муха — один із найнебезпечніших шкідників, що здатний зіпсувати весь урожай. Проте захистити моркву можна простим і безпечним способом — за допомогою цибулі.

Новини.LIVE ділиться рецептом натурального засобу, який допоможе врятувати моркву від шкідників.

Реклама
Читайте також:

Чому морквяна муха небезпечна

Цей шкідник поширений у більшості регіонів і легко псує моркву. Личинки проникають у коренеплоди, роблять у них ходи, через що овоч чорніє й починає гнити. Таку моркву неможливо зберігати, і вона втрачає смакові властивості. Хімічні препарати дають результат, але їх застосовують лише у крайніх випадках — набагато безпечніше використати натуральні методи.

Як приготувати цибулевий настій

  • Наріжте половину великої цибулини півкільцями.
  • Залийте 4 л гарячої води (щойно закипілої).
  • Залиште на 24 години настоюватися.
  • Процідіть і додайте трохи мила.

Як застосовувати засіб

Отриману цибулево-мильну рідину перелийте у пляшку з розпилювачем. Обробляйте моркву 1-2 рази на тиждень, рівномірно зволожуючи грядки. Регулярні обприскування захистять від шкідника без шкоди для рослин і врожаю.

Цибулевий настій — простий, доступний і дієвий спосіб врятувати моркву від морквяної мухи. Метод підходить для будь-якого городу, не потребує витрат і дозволяє зберегти урожай без хімічних засобів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли садити тую восени і як доглядати.

Раніше ми розповідали про те, як врятувати компост від гризунів.

Також ми пояснювали те, коли садити озиму цибулю у жовтні 2025.

врожай поради морква город ефективні способи шкідники
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації