Когда сажать плодовые деревья в октябре 2025 по лунному календарю — урожайные даты

Женщина сажает яблоню осенью. Фото: freepik.com

Октябрь — это время, когда земля еще теплая, а воздух уже дышит свежестью осени. Именно сейчас у садоводов появляется уникальный шанс заложить основу для будущих щедрых урожаев, в частности посадить саженцы плодовых деревьев. А если выбрать правильное время и дату посадки, молодые деревья легче перенесут морозы и отблагодарят вкусными плодами уже через несколько лет. Для этого и стоит воспользоваться лунным календарем, который подскажет самые урожайные дни.

Новини.LIVE рассказывает, какие даты в октябре самые благоприятные для посадки фруктовых деревьев и какие культуры стоит выбрать для своего сада.

Лунный календарь на октябрь 2025 — когда сажать плодовые деревья

Лунный календарь помогает садоводам избежать ошибок и правильно определить время для работы с землей. В октябре 2025 лучшими датами для высадки плодовых деревьев станут: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.

Посадка плодового дерева осенью. Фото: shutterstock.com

Какие фруктовые деревья лучше всего сажать осенью

Осенняя посадка имеет ряд преимуществ — почва насыщена влагой, нет летней жары, а растения успевают сформировать крепкую корневую систему до заморозков. Чаще всего в октябре высаживают такие культуры:

Яблоня

Самое выносливое дерево для осенней посадки. Выбирайте сорта с учетом климата вашего региона. Яблоня любит солнечные места и хорошо дренированную почву.

Вишня

Вишня, которую посадили осенью, быстро приживается и уже на следующий год формирует крепкий ствол. Нуждается в солнце и слабокислой почве. Некоторые сорта могут дать урожай уже следующим летом.

Груша

Хорошо переносит осеннюю посадку, поскольку избегает летнего стресса. Чувствительна к болезням, поэтому обязательна уборка опавших листьев. Лучше всего растет на солнце и слабокислой почве.

Персик

Менее морозостойкий, но посадка осенью помогает ему приспособиться к перепадам температур. Требует укрытия и особого внимания во время зимовки.

Посадка плодового дерева осенью. Фото: shutterstock.com

Как правильно сажать деревья осенью

Чтобы посадить плодовое дерево в октябре, следуйте таким простым правилам:

Выкопайте яму 60-70 см глубиной и до 80 см в ширину. Плодородный слой земли сложите отдельно, добавьте перегной, компост, золу или суперфосфат. Саженец установите так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Корни расправьте, засыпьте землей, утрамбуйте и хорошо полейте. Вокруг ствола сделайте углубление для воды и замульчируйте торфом или опавшей листвой. Обязательно подвяжите дерево к колышку.

Подвязывание молодого дерева. Фото: shutterstock.com

Как ухаживать за саженцами после посадки

Деревья нуждаются в таком уходе:

Полив — даже после дождя молодым деревьям нужна дополнительная влага (10-20 л на саженец). Мульчирование — защитит корни от морозов и сохранит влагу. Защита от ветра и грызунов — подвяжите саженец и оберните ствол агроволокном или мешковиной. Побелка — в октябре или в начале ноября побелите молодые деревья известью, чтобы защитить от ожогов и вредителей.

Как помочь деревьям пережить зиму

Секрет зимостойкости — правильное укрытие. Садоводы советуют:

наносить слой мульчи (солома, опилки, щепа) вокруг ствола;

зимой окучить снег к деревьям, чтобы образовать естественную защиту;

весной вовремя убрать снег, чтобы избежать выпревания корней.

