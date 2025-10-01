Когда сажать плодовые деревья в октябре 2025 по лунному календарю — урожайные даты

Когда сажать фруктовые деревья — лунный календарь на октябрь 2025
Октябрь — это время, когда земля еще теплая, а воздух уже дышит свежестью осени. Именно сейчас у садоводов появляется уникальный шанс заложить основу для будущих щедрых урожаев, в частности посадить саженцы плодовых деревьев. А если выбрать правильное время и дату посадки, молодые деревья легче перенесут морозы и отблагодарят вкусными плодами уже через несколько лет. Для этого и стоит воспользоваться лунным календарем, который подскажет самые урожайные дни.
Новини.LIVE рассказывает, какие даты в октябре самые благоприятные для посадки фруктовых деревьев и какие культуры стоит выбрать для своего сада.
Лунный календарь на октябрь 2025 — когда сажать плодовые деревья
Лунный календарь помогает садоводам избежать ошибок и правильно определить время для работы с землей. В октябре 2025 лучшими датами для высадки плодовых деревьев станут: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.
Какие фруктовые деревья лучше всего сажать осенью
Осенняя посадка имеет ряд преимуществ — почва насыщена влагой, нет летней жары, а растения успевают сформировать крепкую корневую систему до заморозков. Чаще всего в октябре высаживают такие культуры:
- Яблоня
Самое выносливое дерево для осенней посадки. Выбирайте сорта с учетом климата вашего региона. Яблоня любит солнечные места и хорошо дренированную почву.
- Вишня
Вишня, которую посадили осенью, быстро приживается и уже на следующий год формирует крепкий ствол. Нуждается в солнце и слабокислой почве. Некоторые сорта могут дать урожай уже следующим летом.
- Груша
Хорошо переносит осеннюю посадку, поскольку избегает летнего стресса. Чувствительна к болезням, поэтому обязательна уборка опавших листьев. Лучше всего растет на солнце и слабокислой почве.
- Персик
Менее морозостойкий, но посадка осенью помогает ему приспособиться к перепадам температур. Требует укрытия и особого внимания во время зимовки.
Как правильно сажать деревья осенью
Чтобы посадить плодовое дерево в октябре, следуйте таким простым правилам:
- Выкопайте яму 60-70 см глубиной и до 80 см в ширину.
- Плодородный слой земли сложите отдельно, добавьте перегной, компост, золу или суперфосфат.
- Саженец установите так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.
- Корни расправьте, засыпьте землей, утрамбуйте и хорошо полейте.
- Вокруг ствола сделайте углубление для воды и замульчируйте торфом или опавшей листвой.
- Обязательно подвяжите дерево к колышку.
Как ухаживать за саженцами после посадки
Деревья нуждаются в таком уходе:
- Полив — даже после дождя молодым деревьям нужна дополнительная влага (10-20 л на саженец).
- Мульчирование — защитит корни от морозов и сохранит влагу.
- Защита от ветра и грызунов — подвяжите саженец и оберните ствол агроволокном или мешковиной.
- Побелка — в октябре или в начале ноября побелите молодые деревья известью, чтобы защитить от ожогов и вредителей.
Как помочь деревьям пережить зиму
Секрет зимостойкости — правильное укрытие. Садоводы советуют:
- наносить слой мульчи (солома, опилки, щепа) вокруг ствола;
- зимой окучить снег к деревьям, чтобы образовать естественную защиту;
- весной вовремя убрать снег, чтобы избежать выпревания корней.
Также предлагаем другие интересные новости по садоводству
Каким удобрением подкормить яблоню осенью для щедрого урожая.
Как выбрать саженец абрикоса и посадить дерево осенью.
Как сажать смородину осенью, чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне.
Как вырастить сливу из косточки.
Как вырастить оливковое дерево дома или в саду.
Читайте Новини.LIVE!