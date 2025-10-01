Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда сажать фруктовые деревья — лунный календарь на октябрь 2025

Когда сажать фруктовые деревья — лунный календарь на октябрь 2025

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:01
Когда сажать плодовые деревья в октябре 2025 по лунному календарю — урожайные даты
Женщина сажает яблоню осенью. Фото: freepik.com

Октябрь — это время, когда земля еще теплая, а воздух уже дышит свежестью осени. Именно сейчас у садоводов появляется уникальный шанс заложить основу для будущих щедрых урожаев, в частности посадить саженцы плодовых деревьев. А если выбрать правильное время и дату посадки, молодые деревья легче перенесут морозы и отблагодарят вкусными плодами уже через несколько лет. Для этого и стоит воспользоваться лунным календарем, который подскажет самые урожайные дни.

Новини.LIVE рассказывает, какие даты в октябре самые благоприятные для посадки фруктовых деревьев и какие культуры стоит выбрать для своего сада.

Реклама
Читайте также:

Лунный календарь на октябрь 2025 — когда сажать плодовые деревья

Лунный календарь помогает садоводам избежать ошибок и правильно определить время для работы с землей. В октябре 2025 лучшими датами для высадки плодовых деревьев станут: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.

 

Місячний календар на жовтень 2025 — коли садити плодові дерева
Посадка плодового дерева осенью. Фото: shutterstock.com

Какие фруктовые деревья лучше всего сажать осенью

Осенняя посадка имеет ряд преимуществ — почва насыщена влагой, нет летней жары, а растения успевают сформировать крепкую корневую систему до заморозков. Чаще всего в октябре высаживают такие культуры:

  • Яблоня

Самое выносливое дерево для осенней посадки. Выбирайте сорта с учетом климата вашего региона. Яблоня любит солнечные места и хорошо дренированную почву.

  • Вишня

Вишня, которую посадили осенью, быстро приживается и уже на следующий год формирует крепкий ствол. Нуждается в солнце и слабокислой почве. Некоторые сорта могут дать урожай уже следующим летом.

  • Груша

Хорошо переносит осеннюю посадку, поскольку избегает летнего стресса. Чувствительна к болезням, поэтому обязательна уборка опавших листьев. Лучше всего растет на солнце и слабокислой почве.

  • Персик

Менее морозостойкий, но посадка осенью помогает ему приспособиться к перепадам температур. Требует укрытия и особого внимания во время зимовки.

 

Які фруктові дерева найкраще садити восени
Посадка плодового дерева осенью. Фото: shutterstock.com

Как правильно сажать деревья осенью

Чтобы посадить плодовое дерево в октябре, следуйте таким простым правилам:

  1. Выкопайте яму 60-70 см глубиной и до 80 см в ширину.
  2. Плодородный слой земли сложите отдельно, добавьте перегной, компост, золу или суперфосфат.
  3. Саженец установите так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.
  4. Корни расправьте, засыпьте землей, утрамбуйте и хорошо полейте.
  5. Вокруг ствола сделайте углубление для воды и замульчируйте торфом или опавшей листвой.
  6. Обязательно подвяжите дерево к колышку.

 

Як правильно садити дерева восени
Подвязывание молодого дерева. Фото: shutterstock.com

Как ухаживать за саженцами после посадки

Деревья нуждаются в таком уходе:

  1. Полив — даже после дождя молодым деревьям нужна дополнительная влага (10-20 л на саженец).
  2. Мульчирование — защитит корни от морозов и сохранит влагу.
  3. Защита от ветра и грызунов — подвяжите саженец и оберните ствол агроволокном или мешковиной.
  4. Побелка — в октябре или в начале ноября побелите молодые деревья известью, чтобы защитить от ожогов и вредителей.

Как помочь деревьям пережить зиму

Секрет зимостойкости — правильное укрытие. Садоводы советуют:

  • наносить слой мульчи (солома, опилки, щепа) вокруг ствола;
  • зимой окучить снег к деревьям, чтобы образовать естественную защиту;
  • весной вовремя убрать снег, чтобы избежать выпревания корней.

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Каким удобрением подкормить яблоню осенью для щедрого урожая.

Как выбрать саженец абрикоса и посадить дерево осенью.

Как сажать смородину осенью, чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне.

Как вырастить сливу из косточки.

Как вырастить оливковое дерево дома или в саду.

октябрь советы лунный календарь дерево плодовые деревья
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации