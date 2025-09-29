Відео
Україна
Головна Дім та город Коли копати моркву восени за місячним календарем, щоб не гнила

Коли копати моркву восени за місячним календарем, щоб не гнила

Дата публікації: 29 вересня 2025 06:01
Коли копати моркву в жовтні за місячним календарем — буде хрумка до літа
Збір врожаю моркви восени. Фото: istockphoto.com

Восени на городі панує особлива атмосфера — час підбивати підсумки сезону, збирати врожай та зберігати його на зиму. Морква — одна з найцінніших культур, вітамінна, соковита, солодка й хрумка вона здатна долежати аж до літа. Але тут важливо вгадати з часом збору. Якщо поспішити — отримаєте сухі коренеплоди, що швидко зів'януть, а якщо запізнитись — урожай може підмерзнути або ж згнисти. Щоб цього не сталося, варто скористатися місячним календарем, який служить городникам не одне століття.

Новини.LIVE розповідає, які дні у жовтні найсприятливіші для збору врожаї моркви.

Читайте також:

Коли найкраще викопувати моркву восени

Оптимальний період збору моркви триває від середини вересня до середини жовтня. У цей час коренеплоди:

  • встигають набрати солодкість;
  • ще не переспіли й не піддаються ризику підмерзання;
  • мають щільну структуру, що забезпечує довге зберігання.

Важливо дотримуватися балансу:

  • занадто ранній збір дає несолодку моркву, яка швидко в'яне;
  • запізнілий збір призводить до підмерзання та гниття в погребі.

 

Коли копати моркву у жовтні 2025 за місячним календарем
Збір врожаю моркви восени. Фото: istockphoto.com

Коли копати моркву у жовтні 2025 за місячним календарем

Місячний календар допомагає обрати найбільш сприятливі дати. У жовтні 2025 року це: 2, 3, 6, 7, 11 та 12 число. Морква, викопана у ці дні, довше зберігатиме хрумкість, залишиться соковитою та не гнитиме у сховищі.

Як правильно викопувати моркву, щоб вона збереглася до літа

Щоб урожай радував довго, варто дотримуватися простих правил:

  • копати у суху, сонячну погоду, щоб уникнути зайвої вологи;
  • використовувати вила, аби не пошкодити коренеплоди;
  • не мити моркву, лише обережно струшувати землю;
  • обрізати бадилля майже під самий корінь;
  • зберігати у ящиках із сухим піском або тирсою при температурі від +1 до +3°С.

Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва

Як захистити моркву від морквяної мухи.

Коли копати картоплю та цибулю у жовтні за місячним календарем.

Коли восени садити цибулю за місячним календарем.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику за місячним календарем.

Які овочі можна вирощувати у холодну пору року.

врожай овочі жовтень поради морква місячний календар
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
