Коли копати моркву в жовтні за місячним календарем — буде хрумка до літа

Коли копати моркву восени за місячним календарем, щоб не гнила
Восени на городі панує особлива атмосфера — час підбивати підсумки сезону, збирати врожай та зберігати його на зиму. Морква — одна з найцінніших культур, вітамінна, соковита, солодка й хрумка вона здатна долежати аж до літа. Але тут важливо вгадати з часом збору. Якщо поспішити — отримаєте сухі коренеплоди, що швидко зів'януть, а якщо запізнитись — урожай може підмерзнути або ж згнисти. Щоб цього не сталося, варто скористатися місячним календарем, який служить городникам не одне століття.
Новини.LIVE розповідає, які дні у жовтні найсприятливіші для збору врожаї моркви.
Коли найкраще викопувати моркву восени
Оптимальний період збору моркви триває від середини вересня до середини жовтня. У цей час коренеплоди:
- встигають набрати солодкість;
- ще не переспіли й не піддаються ризику підмерзання;
- мають щільну структуру, що забезпечує довге зберігання.
Важливо дотримуватися балансу:
- занадто ранній збір дає несолодку моркву, яка швидко в'яне;
- запізнілий збір призводить до підмерзання та гниття в погребі.
Коли копати моркву у жовтні 2025 за місячним календарем
Місячний календар допомагає обрати найбільш сприятливі дати. У жовтні 2025 року це: 2, 3, 6, 7, 11 та 12 число. Морква, викопана у ці дні, довше зберігатиме хрумкість, залишиться соковитою та не гнитиме у сховищі.
Як правильно викопувати моркву, щоб вона збереглася до літа
Щоб урожай радував довго, варто дотримуватися простих правил:
- копати у суху, сонячну погоду, щоб уникнути зайвої вологи;
- використовувати вила, аби не пошкодити коренеплоди;
- не мити моркву, лише обережно струшувати землю;
- обрізати бадилля майже під самий корінь;
- зберігати у ящиках із сухим піском або тирсою при температурі від +1 до +3°С.
