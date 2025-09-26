Місячний посівний календар на жовтень 2025 — що і коли варто садити

Місячний посівний календар на жовтень 2025 — які дні урожайні
Жовтень — місяць, коли природа готується до зими, а садівники та городники завершують останні важливі роботи на своїх ділянках. Саме зараз потрібно правильно розподілити сили, аби встигнути посадити озимі культури, підживити ґрунт та підготувати сад до холодів. Допомогти в цьому здатен місячний посівний календар. Він підкаже, у які дні краще садити, удобрювати чи збирати врожай, а коли варто відмовитися від активних робіт.
Новини.LIVE ділиться з вами місячним посівним календарем на жовтень 2025 року, який допоможе обрати найкращі дні для посадки овочів, зелені, квітів і дерев.
Фази Місяця у жовтні 2025 року
- Місяць, що зростає — 1-6 жовтня;
- Повня — 7 жовтня;
- Місяць, що спадає — 8-20 жовтня;
- Молодик — 21 жовтня;
- Місяць, що зростає — 22-31 жовтня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний посівний календар на жовтень 2025 — сприятливі та несприятливі дні
Найкращі дати для висаджування й догляду за рослинами: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 жовтня.
Несприятливі для посадки дні: 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31 жовтня.
У несприятливі дати краще зосередитися на допоміжних роботах:
- заготівля саджанців;
- збір насіння;
- підживлення ґрунту;
- укриття багаторічних рослин.
Що можна посадити у жовтні в Україні — місячний календар
- Часник (озимий) — 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25 жовтня.
- Цибуля (сіянка) — 5, 6, 11, 12, 18, 19 жовтня.
- Морква (озима) — 6, 7, 12, 13, 19, 20 жовтня.
- Петрушка (коренева й листова): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21 жовтня.
- Шпинат (озимий) — 5, 6, 12, 13, 20, 21 жовтня.
- Сидерати (гірчиця, фацелія) — 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 жовтня.
- Жито, пшениця (озимі) — 5, 6, 11, 12, 20–22 жовтня.
Які дні сприятливі для роботи в саду та на городі у жовтні за місячним календарем
Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2025:
- Обробка ґрунту — 2, 3, 6, 7, 20-22, 29-31 жовтня.
- Підготовка посадкових ям, нових грядок та квітників — 2-5, 7, 12, 13, 23-26, 29-31 жовтня.
- Поливи — 4, 5, 12, 13, 23 жовтня.
- Підживлення органічними добривами — 8, 9, 12, 13 жовтня.
- Підживлення мінеральними добривами — 1, 4, 5, 23, 27, 28 жовтня.
- Компостування — 1, 7, 12, 13 жовтня.
- Прищіпка пагонів, зняття листя — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 жовтня.
- Обрізка, омолодження, формування — 1-3, 10, 11, 20-31 жовтня.
- Заготівля живців — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 жовтня.
- Боротьба зі шкідниками та захворюваннями — 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20-22, 29-31 жовтня.
- Консервація, обробка, ремонт теплиць та парників, овочесховищ — 4, 5, 7, 14-16, 20-22 жовтня.
- Збір врожаю — 1-3, 6, 8, 9, 14-31 жовтня.
Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва та садівництва
Коли копати картоплю та цибулю восени за місячним календарем.
Чим підживити озимий часник, щоб виріс великим та смачним.
Як захистити моркву від морквяної мухи.
Чим полити грядки після збору врожаю капусти.
Як обрати саджанець абрикоса та посадити восени.
Читайте Новини.LIVE!