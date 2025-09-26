Відео
Головна Дім та город Місячний посівний календар на жовтень 2025 — які дні урожайні

Місячний посівний календар на жовтень 2025 — які дні урожайні

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 06:01
Місячний посівний календар на жовтень 2025 — що і коли варто садити
Жінка працює на городі. Фото: shutterstock.com

Жовтень — місяць, коли природа готується до зими, а садівники та городники завершують останні важливі роботи на своїх ділянках. Саме зараз потрібно правильно розподілити сили, аби встигнути посадити озимі культури, підживити ґрунт та підготувати сад до холодів. Допомогти в цьому здатен місячний посівний календар. Він підкаже, у які дні краще садити, удобрювати чи збирати врожай, а коли варто відмовитися від активних робіт.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним посівним календарем на жовтень 2025 року, який допоможе обрати найкращі дні для посадки овочів, зелені, квітів і дерев.

Фази Місяця у жовтні 2025 року

  • Місяць, що зростає — 1-6 жовтня;
  • Повня — 7 жовтня;
  • Місяць, що спадає — 8-20 жовтня;
  • Молодик — 21 жовтня;
  • Місяць, що зростає — 22-31 жовтня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у жовтні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний посівний календар на жовтень 2025 — сприятливі та несприятливі дні

Найкращі дати для висаджування й догляду за рослинами: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 жовтня.

Несприятливі для посадки дні: 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31 жовтня.

У несприятливі дати краще зосередитися на допоміжних роботах:

  • заготівля саджанців;
  • збір насіння;
  • підживлення ґрунту;
  • укриття багаторічних рослин.

 

Місячний посівний календар на жовтень 2025 — сприятливі та несприятливі дні
Жінка працює на городі. Фото: freepik.com

Що можна посадити у жовтні в Україні — місячний календар

  • Часник (озимий) — 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25 жовтня.
  • Цибуля (сіянка) — 5, 6, 11, 12, 18, 19 жовтня.
  • Морква (озима) — 6, 7, 12, 13, 19, 20 жовтня.
  • Петрушка (коренева й листова): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21 жовтня.
  • Шпинат (озимий) — 5, 6, 12, 13, 20, 21 жовтня.
  • Сидерати (гірчиця, фацелія) — 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 жовтня.
  • Жито, пшениця (озимі) — 5, 6, 11, 12, 20–22 жовтня.

Які дні сприятливі для роботи в саду та на городі у жовтні за місячним календарем

Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2025:

  • Обробка ґрунту — 2, 3, 6, 7, 20-22, 29-31 жовтня.
  • Підготовка посадкових ям, нових грядок та квітників — 2-5, 7, 12, 13, 23-26, 29-31 жовтня.
  • Поливи — 4, 5, 12, 13, 23 жовтня.
  • Підживлення органічними добривами — 8, 9, 12, 13 жовтня.
  • Підживлення мінеральними добривами — 1, 4, 5, 23, 27, 28 жовтня.
  • Компостування — 1, 7, 12, 13 жовтня.
  • Прищіпка пагонів, зняття листя — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 жовтня.
  • Обрізка, омолодження, формування — 1-3, 10, 11, 20-31 жовтня.
  • Заготівля живців — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 жовтня.
  • Боротьба зі шкідниками та захворюваннями — 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20-22, 29-31 жовтня.
  • Консервація, обробка, ремонт теплиць та парників, овочесховищ — 4, 5, 7, 14-16, 20-22 жовтня.
  • Збір врожаю — 1-3, 6, 8, 9, 14-31 жовтня.

