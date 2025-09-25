Чим полити грядки після капусти — чарівний засіб для родючості ґрунту

Збір врожаю білоголової капусти. Фото: depositphotos.com

Ви знали, що капуста виснажує землю більше, ніж більшість овочів? Після збору врожаю ґрунт залишається бідним на поживні речовини та зараженим шкідниками, які тільки й чекають нового сезону. Якщо залишити грядку без уваги, наступного року можна отримати замість багатого врожаю лише проблеми. Але досвідчені городники знають перевірений секрет, який одночасно відновлює родючість ґрунту і захищає його від слимаків та хвороб. Лише один простий засіб здатний зробити чудо з вашою землею.

Новини.LIVE розповідає, чим саме потрібно полити грядки після капусти, щоб отримати сильні й здорові рослини вже наступного сезону.

Реклама

Читайте також:

Чому після капусти ґрунт виснажується

Капуста активно "витягує" із землі поживні речовини, особливо калій та кальцій. Крім того, вона залишає після себе закислений ґрунт, який стає сприятливим середовищем для слимаків, інших шкідників та грибкових інфекцій. Якщо не обробити ділянку, шкідники легко перезимують і зіпсують врожай у наступному році.

Збір врожаю білоголової капусти. Фото: istockphoto.com

Секретна суміш для відновлення ґрунту

Досвідчені городники радять простий і дієвий спосіб, який поєднує підживлення землі та боротьбу зі шкідниками. Вам знадобляться три інгредієнти:

Деревна зола — насичує ґрунт калієм і кальцієм; Харчова сода – знезаражує та згубно діє на слимаків; Гірчичний порошок – відлякує шкідників різким запахом.

Усі компоненти беруть у рівних пропорціях та ретельно перемішують.

Як застосовувати засіб для відновлення ґрунту після капусти

Рівномірно посипте сумішшю грядку після збирання врожаю. Після чого полийте ділянку звичайною водою — це допоможе активним речовинам швидше проникнути у ґрунт.

Рослинні рештки можна перекопати разом із сумішшю, якщо на капусті не було грибкових захворювань.

Альтернативний варіант — зробити настій: змішати по 2 ст. л. кожного інгредієнта, залити гарячою водою, настояти і полити грядки.

Що садити після капусти

Наступного року не варто знову висаджувати капусту на тій самій ділянці. Натомість гарно буде висадити:

огірки;

морква;

буряк;

різна зелень.

Вони не мають спільних із капустою хвороб і добре ростуть на відновленому ґрунті.

Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва

Чим восени полити ґрунт після баклажанів, щоб відновити родючість та вберегти наступний врожай від хвороб.

Чим підживити озимий часник, щоб виріс великим та смачним.

Коли копати картоплю та цибулю восени за місячним календарем.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику за місячним календарем.

Як захистити моркву від морквяної мухи.