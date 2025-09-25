Чем полить грядки после капусты — волшебное средство для плодородия почвы

Сбор урожая белокочанной капусты. Фото: depositphotos.com

Вы знали, что капуста истощает землю больше, чем большинство овощей? После сбора урожая почва остается бедной питательными веществами и зараженной вредителями, которые только и ждут нового сезона. Если оставить грядку без внимания, в следующем году можно получить вместо богатого урожая только проблемы. Но опытные огородники знают проверенный секрет, который одновременно восстанавливает плодородие почвы и защищает ее от слизней и болезней. Всего одно простое средство способно сделать чудо с вашей землей.

Почему после капусты почва истощается

Капуста активно "вытягивает" из земли питательные вещества, особенно калий и кальций. Кроме того, она оставляет после себя закисленную почву, которая становится благоприятной средой для слизней, других вредителей и грибковых инфекций. Если не обработать участок, вредители легко перезимуют и испортят урожай в следующем году.

Сбор урожая белокочанной капусты. Фото: istockphoto.com

Секретная смесь для восстановления почвы

Опытные огородники советуют простой и действенный способ, который сочетает подкормку земли и борьбу с вредителями. Вам понадобятся три ингредиента:

Древесная зола — насыщает почву калием и кальцием; Пищевая сода — обеззараживает и губительно действует на слизней; Горчичный порошок — отпугивает вредителей резким запахом.

Все компоненты берут в равных пропорциях и тщательно перемешивают.

Как применять средство для восстановления почвы после капусты

Равномерно посыпьте смесью грядку после сбора урожая. Далее полейте участок обычной водой — это поможет активным веществам быстрее проникнуть в почву.

Растительные остатки можно перекопать вместе со смесью, если на капусте не было грибковых заболеваний.

Альтернативный вариант — сделать настой: смешать по 2 ст. л. каждого ингредиента, залить горячей водой, настоять и полить грядки.

Что сажать после капусты

В следующем году не стоит снова высаживать капусту на том же участке. Вместо этого хорошо будет высадить:

огурцы;

морковь;

свеклу;

различная зелень.

Они не имеют общих с капустой болезней и хорошо растут на восстановленной почве.

