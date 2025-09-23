Чем подкормить почву для плодородия после баклажанов — простое и доступное средство

Девушка собирает баклажаны на огороде. Кадр из видео на Youtube

Сбор урожая баклажанов обычно начинается в июле и завершается в сентябре. Но собрать плоды с грядок это только половина работы, дальше необходимо позаботиться об участке, ведь если оставить его без ухода, могут накопиться опасные болезни. Именно поэтому опытные дачники всегда применяют простое, но действенное средство, которое помогает восстановить плодородие земли и подготовить ее к следующему сезону.

Новини.LIVE рассказывает, чем именно осенью стоит полить почву после баклажанов и как сделать это правильно.

Почему важно обрабатывать почву после баклажанов

Баклажаны относятся к прихотливым культурам. После сбора урожая в земле остаются корни, листья и остатки растений, которые могут стать источником грибковых инфекций. Самая опасная из них — фитофтора. Она поражает не только баклажаны, но и картофель, помидоры и другие пасленовые. Если оставить почву необработанной, споры легко перезимуют и весной нанесут вред новым посадкам.

Правильный уход после сбора урожая приносит ощутимый результат:

почва очищается от опасных грибков;

уменьшается риск болезней на следующий год;

земля сохраняет полезные микроорганизмы и становится более плодородной;

будущие посадки получают надежную защиту и питание.

Баклажаны на огороде. Фото: Midjourney

Чем полить почву и как подготовить раствор

Чтобы защитить грядку от фитофторы и сохранить ее плодородие, огородники советуют приготовить простое средство:

Возьмите 1 ст. л. бордоской жидкости или органического фунгицида. Растворите в 10 л теплой воды, тщательно перемешайте. Перед поливом перекопайте или разрыхлите землю, чтобы раствор лучше проник.

Обработку проводите в сухой и безветренный день, чтобы эффект был максимальным и раствор не смылся дождем. А после обработки внесите слой перегноя или компоста для насыщения органикой. Замульчируйте грядку и оставьте ее под укрытием до весенних работ.

После баклажанов лучше высевать культуры, устойчивые к фитофторе, например зелень или бобовые.

