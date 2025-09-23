Чим підживити ґрунт для родючості після баклажанів — простий та доступний засіб

Дівчина збирає баклажани на городі. Кадр з відео на Youtube

Збір врожаю баклажанів зазвичай розпочинається у липні та завершується у вересні. Але зібрати плоди з грядок це лише половина роботи, далі необхідно потурбуватися про ділянку, адже якщо залишити її без догляду, можуть накопичитися небезпечні хвороби. Саме тому досвідчені дачники завжди застосовують простий, але дієвий засіб, який допомагає відновити родючість землі й підготувати її до наступного сезону.

Новини.LIVE розповідає, чим саме восени варто полити ґрунт після баклажанів і як зробити це правильно.

Чому важливо обробляти ґрунт після баклажанів

Баклажани належать до вибагливих культур. Після збору врожаю в землі залишаються коріння, листя та рештки рослин, які можуть стати джерелом грибкових інфекцій. Найнебезпечніша з них — фітофтора. Вона вражає не лише баклажани, а й картоплю, помідори та інші пасльонові. Якщо залишити ґрунт необробленим, спори легко перезимують і навесні завдадуть шкоди новим посадкам.

Правильний догляд після збору врожаю приносить відчутний результат:

ґрунт очищається від небезпечних грибків;

зменшується ризик хвороб наступного року;

земля зберігає корисні мікроорганізми та стає родючішою;

майбутні посадки отримують надійний захист і живлення.

Баклажани на городі. Фото: Midjourney

Чим полити ґрунт та як підготувати розчин

Щоб захистити грядку від фітофтори й зберегти її родючість, городники радять приготувати простий засіб:

Візьміть 1 ст. л. бордоської рідини або органічного фунгіциду. Розчиніть у 10 л теплої води, ретельно перемішайте. Перед поливом перекопайте або розпушіть землю, щоб розчин краще проник.

Обробку проводьте у сухий і безвітряний день, щоб ефект був максимальним і розчин не змився дощем. А після обробки внесіть шар перегною або компосту для насичення органікою. Замульчуйте грядку й залиште її під укриттям до весняних робіт.

Після баклажанів краще висівати культури, стійкі до фітофтори, наприклад зелень або бобові.

