Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Обов'язково після баклажанів — чим полити ґрунт для родючості

Обов'язково після баклажанів — чим полити ґрунт для родючості

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:01
Чим підживити ґрунт для родючості після баклажанів — простий та доступний засіб
Дівчина збирає баклажани на городі. Кадр з відео на Youtube

Збір врожаю баклажанів зазвичай розпочинається у липні та завершується у вересні. Але зібрати плоди з грядок це лише половина роботи, далі необхідно потурбуватися про ділянку, адже якщо залишити її без догляду, можуть накопичитися небезпечні хвороби. Саме тому досвідчені дачники завжди застосовують простий, але дієвий засіб, який допомагає відновити родючість землі й підготувати її до наступного сезону.

Новини.LIVE розповідає, чим саме восени варто полити ґрунт після баклажанів і як зробити це правильно.

Реклама
Читайте також:

Чому важливо обробляти ґрунт після баклажанів

Баклажани належать до вибагливих культур. Після збору врожаю в землі залишаються коріння, листя та рештки рослин, які можуть стати джерелом грибкових інфекцій. Найнебезпечніша з них — фітофтора. Вона вражає не лише баклажани, а й картоплю, помідори та інші пасльонові. Якщо залишити ґрунт необробленим, спори легко перезимують і навесні завдадуть шкоди новим посадкам.

Правильний догляд після збору врожаю приносить відчутний результат:

  • ґрунт очищається від небезпечних грибків;
  • зменшується ризик хвороб наступного року;
  • земля зберігає корисні мікроорганізми та стає родючішою;
  • майбутні посадки отримують надійний захист і живлення.

 

Чому важливо обробляти ґрунт після баклажанів
Баклажани на городі. Фото: Midjourney

Чим полити ґрунт та як підготувати розчин

Щоб захистити грядку від фітофтори й зберегти її родючість, городники радять приготувати простий засіб:

  1. Візьміть 1 ст. л. бордоської рідини або органічного фунгіциду.
  2. Розчиніть у 10 л теплої води, ретельно перемішайте.
  3. Перед поливом перекопайте або розпушіть землю, щоб розчин краще проник.

Обробку проводьте у сухий і безвітряний день, щоб ефект був максимальним і розчин не змився дощем. А після обробки внесіть шар перегною або компосту для насичення органікою. Замульчуйте грядку й залиште її під укриттям до весняних робіт.

Після баклажанів краще висівати культури, стійкі до фітофтори, наприклад зелень або бобові.

Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва та садівництва

Чим підживити озимий часник, щоб виріс великим та смачним. 

Як підготувати часник до тривалого зберігання.

Що зробити, щоб огірки плодоносили аж до перших морозів.

Які сорти озимої цибулі дадуть найбільший врожай.

Як посадити помідори під зиму без ризику втратити врожай.

врожай поради добрива баклажан ґрунт
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації