Лунный посевной календарь на октябрь 2025 — что и когда стоит сажать

Лунный посевной календарь на октябрь 2025 — какие дни урожайные
Октябрь — месяц, когда природа готовится к зиме, а садоводы и огородники завершают последние важные работы на своих участках. Именно сейчас нужно правильно распределить силы, чтобы успеть посадить озимые культуры, подкормить почву и подготовить сад к холодам. Помочь в этом способен лунный посевной календарь. Он подскажет, в какие дни лучше сажать, удобрять или собирать урожай, а когда стоит отказаться от активных работ.
Новини.LIVE делится с вами лунным посевным календарем на октябрь 2025 года, который поможет выбрать лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев.
Фазы Луны в октябре 2025 года
- Растущая Луна — 1-6 октября;
- Полнолуние — 7 октября;
- Убывающая Луна — 8-20 октября;
- Новолуние — 21 октября;
- Растущая Луна — 22-31 октября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный посевной календарь на октябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни
Лучшие даты для высаживания и ухода за растениями: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 октября.
Неблагоприятные для посадки дни: 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31 октября.
В неблагоприятные даты лучше сосредоточиться на вспомогательных работах:
- заготовка саженцев;
- сбор семян;
- подкормка почвы;
- укрытие многолетних растений.
Что можно посадить в октябре в Украине — лунный календарь
- Чеснок (озимый) — 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25 октября.
- Лук (севок) — 5, 6, 11, 12, 18, 19 октября.
- Морковь (озимая) — 6, 7, 12, 13, 19, 20 октября.
- Петрушка (корневая и листовая) — 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21 октября.
- Шпинат (озимый) — 5, 6, 12, 13, 20, 21 октября.
- Сидераты (горчица, фацелия) — 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 октября.
- Рожь, пшеница (озимые) — 5, 6, 11, 12, 20-22 октября.
Какие дни благоприятны для работы в саду и на огороде в октябре по лунному календарю
Лучшие дни для садовых работ в октябре 2025:
- Обработка почвы — 2, 3, 6, 7, 20-22, 29-31 октября.
- Подготовка посадочных ям, новых грядок и цветников — 2-5, 7, 12, 13, 23-26, 29-31 октября.
- Поливы — 4, 5, 12, 13, 23 октября.
- Подкормка органическими удобрениями — 8, 9, 12, 13 октября.
- Подкормка минеральными удобрениями — 1, 4, 5, 23, 27, 28 октября.
- Компостирование — 1, 7, 12, 13 октября.
- Прищипка побегов, снятие листьев — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 октября.
- Обрезка, омоложение, формирование — 1-3, 10, 11, 20-31 октября.
- Заготовка черенков — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 октября.
- Борьба с вредителями и заболеваниями — 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20-22, 29-31 октября.
- Консервация, обработка, ремонт теплиц и парников, овощехранилищ — 4, 5, 7, 14-16, 20-22 октября.
- Сбор урожая — 1-3, 6, 8, 9, 14-31 октября.
