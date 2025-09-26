Лунный посевной календарь на октябрь 2025 — что и когда стоит сажать

Женщина работает на огороде. Фото: shutterstock.com

Октябрь — месяц, когда природа готовится к зиме, а садоводы и огородники завершают последние важные работы на своих участках. Именно сейчас нужно правильно распределить силы, чтобы успеть посадить озимые культуры, подкормить почву и подготовить сад к холодам. Помочь в этом способен лунный посевной календарь. Он подскажет, в какие дни лучше сажать, удобрять или собирать урожай, а когда стоит отказаться от активных работ.

Новини.LIVE делится с вами лунным посевным календарем на октябрь 2025 года, который поможет выбрать лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев.

Фазы Луны в октябре 2025 года

Растущая Луна — 1-6 октября;

— 1-6 октября; Полнолуние — 7 октября;

— 7 октября; Убывающая Луна — 8-20 октября;

— 8-20 октября; Новолуние — 21 октября;

— 21 октября; Растущая Луна — 22-31 октября;

— 22-31 октября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. фото: freepik.com

Лунный посевной календарь на октябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни

Лучшие даты для высаживания и ухода за растениями: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 октября.

Неблагоприятные для посадки дни: 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31 октября.

В неблагоприятные даты лучше сосредоточиться на вспомогательных работах:

заготовка саженцев;

сбор семян;

подкормка почвы;

укрытие многолетних растений.

Женщина работает на огороде. Фото: freepik.com

Что можно посадить в октябре в Украине — лунный календарь

Чеснок (озимый) — 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25 октября.

6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25 октября. Лук (севок) — 5, 6, 11, 12, 18, 19 октября.

5, 6, 11, 12, 18, 19 октября. Морковь (озимая) — 6, 7, 12, 13, 19, 20 октября.

6, 7, 12, 13, 19, 20 октября. Петрушка (корневая и листовая) — 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21 октября.

5, 6, 7, 12, 13, 20, 21 октября. Шпинат (озимый) — 5, 6, 12, 13, 20, 21 октября.

5, 6, 12, 13, 20, 21 октября. Сидераты (горчица, фацелия) — 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 октября.

6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 октября. Рожь, пшеница (озимые) — 5, 6, 11, 12, 20-22 октября.

Какие дни благоприятны для работы в саду и на огороде в октябре по лунному календарю

Лучшие дни для садовых работ в октябре 2025:

Обработка почвы — 2, 3, 6, 7, 20-22, 29-31 октября.

— 2, 3, 6, 7, 20-22, 29-31 октября. Подготовка посадочных ям, новых грядок и цветников — 2-5, 7, 12, 13, 23-26, 29-31 октября.

— 2-5, 7, 12, 13, 23-26, 29-31 октября. Поливы — 4, 5, 12, 13, 23 октября.

— 4, 5, 12, 13, 23 октября. Подкормка органическими удобрениями — 8, 9, 12, 13 октября.

— 8, 9, 12, 13 октября. Подкормка минеральными удобрениями — 1, 4, 5, 23, 27, 28 октября.

— 1, 4, 5, 23, 27, 28 октября. Компостирование — 1, 7, 12, 13 октября.

— 1, 7, 12, 13 октября. Прищипка побегов, снятие листьев — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 октября.

— 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 октября. Обрезка, омоложение, формирование — 1-3, 10, 11, 20-31 октября.

— 1-3, 10, 11, 20-31 октября. Заготовка черенков — 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 октября.

— 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22 октября. Борьба с вредителями и заболеваниями — 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20-22, 29-31 октября.

— 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20-22, 29-31 октября. Консервация, обработка, ремонт теплиц и парников, овощехранилищ — 4, 5, 7, 14-16, 20-22 октября.

— 4, 5, 7, 14-16, 20-22 октября. Сбор урожая — 1-3, 6, 8, 9, 14-31 октября.

