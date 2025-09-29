Когда копать морковь в октябре по лунному календарю — будет хрустящая до лета

Сбор урожая моркови осенью. Фото: istockphoto.com

Осенью на огороде царит особая атмосфера — время подводить итоги сезона, собирать урожай и хранить его на зиму. Морковь — одна из самых ценных культур, витаминная, сочная, сладкая и хрустящая она способна долежать до лета. Но здесь важно угадать со временем сбора. Если поспешить — получите сухие корнеплоды, которые быстро завянут, а если опоздать — урожай может подмерзнуть или сгнить. Чтобы этого не произошло, стоит воспользоваться лунным календарем, который служит огородникам не одно столетие.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни в октябре самые благоприятные для сбора урожая моркови.

Когда лучше всего выкапывать морковь осенью

Оптимальный период сбора моркови длится от середины сентября до середины октября. В это время корнеплоды:

успевают набрать сладость;

еще не перезрели и не подвергаются риску подмерзания;

имеют плотную структуру, что обеспечивает долгое хранение.

Важно соблюдать баланс:

слишком ранний сбор дает несладкую морковь, которая быстро увядает;

запоздалый сбор приводит к подмерзанию и гниению в погребе.

Сбор урожая моркови осенью. Фото: istockphoto.com

Когда копать морковь в октябре 2025 по лунному календарю

Лунный календарь помогает выбрать наиболее благоприятные даты. В октябре 2025 года это: 2, 3, 6, 7, 11 и 12 число. Морковь, выкопанная в эти дни, дольше сохранит хрусткость, останется сочной и не будет гнить в хранилище.

Как правильно выкапывать морковь, чтобы она сохранилась до лета

Чтобы урожай радовал долго, стоит придерживаться простых правил:

копать в сухую, солнечную погоду, чтобы избежать лишней влаги;

использовать вилы, чтобы не повредить корнеплоды;

не мыть морковь, только осторожно встряхивать землю;

обрезать ботву почти под самый корень;

хранить в ящиках с сухим песком или опилками при температуре от +1 до +3°С.

