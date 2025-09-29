Когда копать морковь в октябре по лунному календарю — будет хрустящая до лета

Когда копать морковь осенью по лунному календарю, чтобы не гнила
Осенью на огороде царит особая атмосфера — время подводить итоги сезона, собирать урожай и хранить его на зиму. Морковь — одна из самых ценных культур, витаминная, сочная, сладкая и хрустящая она способна долежать до лета. Но здесь важно угадать со временем сбора. Если поспешить — получите сухие корнеплоды, которые быстро завянут, а если опоздать — урожай может подмерзнуть или сгнить. Чтобы этого не произошло, стоит воспользоваться лунным календарем, который служит огородникам не одно столетие.
Когда лучше всего выкапывать морковь осенью
Оптимальный период сбора моркови длится от середины сентября до середины октября. В это время корнеплоды:
- успевают набрать сладость;
- еще не перезрели и не подвергаются риску подмерзания;
- имеют плотную структуру, что обеспечивает долгое хранение.
Важно соблюдать баланс:
- слишком ранний сбор дает несладкую морковь, которая быстро увядает;
- запоздалый сбор приводит к подмерзанию и гниению в погребе.
Когда копать морковь в октябре 2025 по лунному календарю
Лунный календарь помогает выбрать наиболее благоприятные даты. В октябре 2025 года это: 2, 3, 6, 7, 11 и 12 число. Морковь, выкопанная в эти дни, дольше сохранит хрусткость, останется сочной и не будет гнить в хранилище.
Как правильно выкапывать морковь, чтобы она сохранилась до лета
Чтобы урожай радовал долго, стоит придерживаться простых правил:
- копать в сухую, солнечную погоду, чтобы избежать лишней влаги;
- использовать вилы, чтобы не повредить корнеплоды;
- не мыть морковь, только осторожно встряхивать землю;
- обрезать ботву почти под самый корень;
- хранить в ящиках с сухим песком или опилками при температуре от +1 до +3°С.
