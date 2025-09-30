Коли копати буряк, щоб врожай зберігся до літа — місячний календар на жовтень 2025

Збір врожаю буряку восени. Фото: shutterstock.com

Восени настає час збирати головний український коренеплід — буряк. Від часу збору врожаю залежить, чи долежить овоч до літа, чи буде він соковитим, солодким та чи збереже корисні властивості. Саме тому досвідчені городники орієнтуються на місячний календар та погоду.

Новини.LIVE розповідає, коли саме копати буряк, щоб ваша комора була повною здорових і смачних коренеплодів аж до літа.

Коли краще копати буряк — погодні умови

Викопування буряка — це не лише сільськогосподарська робота, а й процес, від якого залежить якість зберігання врожаю. Городники особливу увагу звертають на погодні умови. Найкраще копати буряк:

у суху, сонячну погоду;

коли ґрунт підсох, але не пересушений;

уникаючи багнюки та вологи після сильних дощів.

Важливо: якщо зібрати врожай, коли земля сира й погода волога, овочі швидко почнуть гнити.

Збір врожаю буряку восени. Фото: istockphoto.com

Які дні сприятливі для збору врожаю буряка — місячний календар на жовтень 2025

У жовтні 2025 року є кілька особливо сприятливих дат, коли енергія Місяця допомагає "витягнути" врожай із землі.

Саме в ці дні буряк буде найсолодшим, щільним і долежить у сховищі до весни та навіть до літа: 4, 5, 6, 12, 13, 14 жовтня.

Як підготувати буряк до зберігання

Щоб буряк довго зберігався, дотримуйтесь таких правил:

Не мийте коренеплоди водою, треба лише злегка струснути від землі. Відріжте бадилля, залишивши невеликий "хвостик". Зберігайте буряк у темному, прохолодному та добре вентильованому приміщенні з температурою повітря від 0 до +2°C. Оптимальна вологість повітря — близько 85-90%. Дрібні або пошкоджені коренеплоди варто зберігати окремо. Овочі слід зберігати у дерев'яних ящиках, кошиках або мішках з піском/тирсою. Не зберігати поруч із яблуками та іншими фруктами, які виділяють етилен.

