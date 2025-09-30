Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Коли копати буряк у жовтні 2025 — смачний врожай долежить до літа

Коли копати буряк у жовтні 2025 — смачний врожай долежить до літа

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 06:01
Коли копати буряк, щоб врожай зберігся до літа — місячний календар на жовтень 2025
Збір врожаю буряку восени. Фото: shutterstock.com

Восени настає час збирати головний український коренеплід — буряк. Від часу збору врожаю залежить, чи долежить овоч до літа, чи буде він соковитим, солодким та чи збереже корисні властивості. Саме тому досвідчені городники орієнтуються на місячний календар та погоду.

Новини.LIVE розповідає, коли саме копати буряк, щоб ваша комора була повною здорових і смачних коренеплодів аж до літа.

Реклама
Читайте також:

Коли краще копати буряк — погодні умови

Викопування буряка — це не лише сільськогосподарська робота, а й процес, від якого залежить якість зберігання врожаю. Городники особливу увагу звертають на погодні умови. Найкраще копати буряк:

  • у суху, сонячну погоду;
  • коли ґрунт підсох, але не пересушений;
  • уникаючи багнюки та вологи після сильних дощів.

Важливо: якщо зібрати врожай, коли земля сира й погода волога, овочі швидко почнуть гнити.

 

Які дні  сприятливі для збору врожаю буряка — місячний календар на жовтень 2025
Збір врожаю буряку восени. Фото: istockphoto.com

Які дні  сприятливі для збору врожаю буряка — місячний календар на жовтень 2025

У жовтні 2025 року є кілька особливо сприятливих дат, коли енергія Місяця допомагає "витягнути" врожай із землі.

Саме в ці дні буряк буде найсолодшим, щільним і долежить у сховищі до весни та навіть до літа: 4, 5, 6, 12, 13, 14 жовтня.

Як підготувати буряк до зберігання

Щоб буряк довго зберігався, дотримуйтесь таких правил: 

  1. Не мийте коренеплоди водою, треба лише злегка струснути від землі.
  2. Відріжте бадилля, залишивши невеликий "хвостик".
  3. Зберігайте буряк у темному, прохолодному та добре вентильованому приміщенні з температурою повітря від 0 до +2°C. 
  4. Оптимальна вологість повітря — близько 85-90%.
  5. Дрібні або пошкоджені коренеплоди варто зберігати окремо. 
  6. Овочі слід зберігати у дерев'яних ящиках, кошиках або мішках з піском/тирсою.
  7. Не зберігати поруч із яблуками та іншими фруктами, які виділяють етилен.

Також пропонуємо інші корисні підказки місячного календаря

Коли краще копати моркву восени, щоб не сохла та не гнила.

У які дати жовтня копати картоплю та цибулю.

Коли можна садити цибулю у жовтні.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику.

врожай овочі поради місячний календар буряк
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації