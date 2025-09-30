Когда копать свеклу, чтобы урожай лежал до лета — лунный календарь на октябрь 2025

Сбор урожая свеклы осенью. Фото: shutterstock.com

Осенью наступает время собирать главный украинский корнеплод — свеклу. От времени сбора урожая зависит, долежит ли овощ до лета, будет ли он сочным, сладким и сохранит ли полезные свойства. Именно поэтому опытные огородники ориентируются на лунный календарь и погоду.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно копать свеклу, чтобы ваша кладовая была полна здоровых и вкусных корнеплодов до лета.

Когда лучше копать свеклу — погодные условия

Выкапывание свеклы — это не только сельскохозяйственная работа, но и процесс, от которого зависит качество хранения урожая. Огородники особое внимание обращают на погодные условия. Лучше всего копать свеклу:

в сухую, солнечную погоду;

когда почва подсохла, но не пересушена;

избегая грязи и влаги после сильных дождей.

Важно: если собрать урожай, когда земля сырая и погода влажная, овощи быстро начнут гнить.

Сбор урожая свеклы осенью. Фото: istockphoto.com

Какие дни благоприятные для сбора урожая свеклы — лунный календарь на октябрь 2025

В октябре 2025 года есть несколько особо благоприятных дат, когда энергия Луны помогает "вытянуть" урожай из земли.

Именно в эти дни свекла будет самой сладкой, плотной и долежит в хранилище до весны и даже до лета: 4, 5, 6, 12, 13, 14 октября.

Как подготовить свеклу к хранению

Чтобы свекла долго хранилась, соблюдайте такие правила:

Не мойте корнеплоды водой, надо лишь слегка встряхнуть от земли. Отрежьте ботву, оставив небольшой "хвостик". Храните свеклу в темном, прохладном и хорошо вентилируемом помещении с температурой воздуха от 0 до +2°C. Оптимальная влажность воздуха — около 85-90%. Мелкие или поврежденные корнеплоды следует хранить отдельно. Овощи следует хранить в деревянных ящиках, корзинах или мешках с песком/опилками. Не хранить рядом с яблоками и другими фруктами, которые выделяют этилен.

