Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда копать свеклу в октябре 2025 — урожай долежит до лета

Когда копать свеклу в октябре 2025 — урожай долежит до лета

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:01
Когда копать свеклу, чтобы урожай лежал до лета — лунный календарь на октябрь 2025
Сбор урожая свеклы осенью. Фото: shutterstock.com

Осенью наступает время собирать главный украинский корнеплод — свеклу. От времени сбора урожая зависит, долежит ли овощ до лета, будет ли он сочным, сладким и сохранит ли полезные свойства. Именно поэтому опытные огородники ориентируются на лунный календарь и погоду.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно копать свеклу, чтобы ваша кладовая была полна здоровых и вкусных корнеплодов до лета.

Реклама
Читайте также:

Когда лучше копать свеклу — погодные условия

Выкапывание свеклы — это не только сельскохозяйственная работа, но и процесс, от которого зависит качество хранения урожая. Огородники особое внимание обращают на погодные условия. Лучше всего копать свеклу:

  • в сухую, солнечную погоду;
  • когда почва подсохла, но не пересушена;
  • избегая грязи и влаги после сильных дождей.

Важно: если собрать урожай, когда земля сырая и погода влажная, овощи быстро начнут гнить.

 

Какие дни благоприятные для сбора урожая свеклы — лунный календарь на октябрь 2025
Сбор урожая свеклы осенью. Фото: istockphoto.com

Какие дни благоприятные для сбора урожая свеклы — лунный календарь на октябрь 2025

В октябре 2025 года есть несколько особо благоприятных дат, когда энергия Луны помогает "вытянуть" урожай из земли.

Именно в эти дни свекла будет самой сладкой, плотной и долежит в хранилище до весны и даже до лета: 4, 5, 6, 12, 13, 14 октября.

Как подготовить свеклу к хранению

Чтобы свекла долго хранилась, соблюдайте такие правила:

  1. Не мойте корнеплоды водой, надо лишь слегка встряхнуть от земли.
  2. Отрежьте ботву, оставив небольшой "хвостик".
  3. Храните свеклу в темном, прохладном и хорошо вентилируемом помещении с температурой воздуха от 0 до +2°C.
  4. Оптимальная влажность воздуха — около 85-90%.
  5. Мелкие или поврежденные корнеплоды следует хранить отдельно.
  6. Овощи следует хранить в деревянных ящиках, корзинах или мешках с песком/опилками.
  7. Не хранить рядом с яблоками и другими фруктами, которые выделяют этилен.

Также предлагаем другие полезные подсказки лунного календаря

Когда лучше копать морковь осенью, чтобы не сохла и не гнила.

В какие даты октября копать картофель и лук.

Когда можно сажать лук в октябре.

Какие дни октября самые благоприятные для посадки озимого чеснока.

урожай овощи советы лунный календарь свекла
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации