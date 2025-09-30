Когда копать свеклу, чтобы урожай лежал до лета — лунный календарь на октябрь 2025

Когда копать свеклу в октябре 2025 — урожай долежит до лета
Осенью наступает время собирать главный украинский корнеплод — свеклу. От времени сбора урожая зависит, долежит ли овощ до лета, будет ли он сочным, сладким и сохранит ли полезные свойства. Именно поэтому опытные огородники ориентируются на лунный календарь и погоду.
Новини.LIVE рассказывает, когда именно копать свеклу, чтобы ваша кладовая была полна здоровых и вкусных корнеплодов до лета.
Когда лучше копать свеклу — погодные условия
Выкапывание свеклы — это не только сельскохозяйственная работа, но и процесс, от которого зависит качество хранения урожая. Огородники особое внимание обращают на погодные условия. Лучше всего копать свеклу:
- в сухую, солнечную погоду;
- когда почва подсохла, но не пересушена;
- избегая грязи и влаги после сильных дождей.
Важно: если собрать урожай, когда земля сырая и погода влажная, овощи быстро начнут гнить.
Какие дни благоприятные для сбора урожая свеклы — лунный календарь на октябрь 2025
В октябре 2025 года есть несколько особо благоприятных дат, когда энергия Луны помогает "вытянуть" урожай из земли.
Именно в эти дни свекла будет самой сладкой, плотной и долежит в хранилище до весны и даже до лета: 4, 5, 6, 12, 13, 14 октября.
Как подготовить свеклу к хранению
Чтобы свекла долго хранилась, соблюдайте такие правила:
- Не мойте корнеплоды водой, надо лишь слегка встряхнуть от земли.
- Отрежьте ботву, оставив небольшой "хвостик".
- Храните свеклу в темном, прохладном и хорошо вентилируемом помещении с температурой воздуха от 0 до +2°C.
- Оптимальная влажность воздуха — около 85-90%.
- Мелкие или поврежденные корнеплоды следует хранить отдельно.
- Овощи следует хранить в деревянных ящиках, корзинах или мешках с песком/опилками.
- Не хранить рядом с яблоками и другими фруктами, которые выделяют этилен.
