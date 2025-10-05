Чем подкормить яблони в ноябре 2025 — идеальное удобрение, чтобы деревья пережили зиму

Видео
Чем подкормить яблони в ноябре 2025 — секрет щедрого урожая

Дата публикации 5 октября 2025 09:01
Ноябрь — решающий месяц для садоводов, ведь именно в этот период есть шанс обеспечить себя будущим урожаем яблок. Для этого необходимо правильно удобрить плодовые деревья, чтобы они и пережили морозы, и весной порадовали обильным цветением. Именно осенняя подкормка укрепляет корневую систему, повышает иммунитет растений и помогает сохранить силы для нового сезона. Есть простой, натуральный и одновременно эффективный рецепт.

Новини.LIVE рассказывает, какое именно удобрение станет спасительным для яблонь в ноябре.

Почему важно подкармливать яблони осенью

Осенняя подкормка — это не просто забота о деревьях перед зимой, а стратегическая инвестиция в урожай следующего года. Правильно внесенное удобрение:

  • укрепляет корни, делая их более устойчивыми к морозам;
  • помогает яблоням легче перенести холодную и затяжную осень;
  • стимулирует весеннее цветение и развитие завязей;
  • питает почвенную микрофлору, которая поддерживает плодородие земли.

Без дополнительной поддержки деревья тратят все ресурсы на выживание, и это может сказаться на урожае.

Какое удобрение идеально для яблонь в ноябре

Лучшим выбором для поздней осени является натуральная смесь:

  • 1 стакан древесной золы — источник калия и кальция;
  • 2 ст. л. суперфосфата — обеспечивает деревья фосфором для корней;
  • 2 лопаты компоста или перегноя — насыщает почву микроэлементами и полезной микрофлорой.

Этот бюджетный и экологичный "осенний коктейль" работает сразу в нескольких направлениях: питает корни, защищает от вымерзания и создает запас питательных веществ на весну.

Как правильно внести подкормку

Такой простой, но эффективный способ поможет деревьям получить все необходимое для зимовки:

  1. Вокруг ствола яблони на расстоянии 30-40 см сделайте неглубокую канавку.
  2. Равномерно рассыпьте золу и суперфосфат.
  3. Добавьте компост и слегка перемешайте его с почвой.
  4. Если осень сухая, полейте канавку 1-2 ведрами теплой воды.
  5. Замульчируйте листьями или соломой, чтобы сохранить влагу и создать защитный слой.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству и садоводству

Как правильно поливать деревья осенью, чтобы не навредить.

Когда сажать плодовые деревья в октябре 2025 по лунному календарю.

Как выбрать саженец абрикоса и посадить дерево осенью.

Как сажать смородину осенью, чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне.

Как вырастить сливу из косточки.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
